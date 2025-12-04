Войната в Украйна:

Путин удобно крие детайли: "Във всички случаи ще освободим ДНР и ЛНР" (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин заяви, че териториите на самопровъзгласените Донецка народна република (ДНР) и Луганска народна република (ЛНР) - т.е. Донецка и Луганска област на Украйна - "ще бъдат освободени" от Москва "във всички случаи". Въпреки че Руската федерация анексира незаконно тези два региона, както и още Херсонска и Запорожка област, чрез подправени референдуми през есента на 2022 г. и ги вписа в Конституцията си, тя не владее на 100% нито един от тях. Контролът над цял Донбас обаче е едно от основните искания на Кремъл, което да бъде заложено в мирно споразумение с Киев.

"Всичко се свежда до това. Или ще освободим тези територии с военна сила, или украинските войски ще напуснат тези територии и ще престанат да воюват там", заяви Путин в интервю за India Today. Диктаторът започва двудневно посещение в южноазиатската страна, където ще се срещне с премиера Нарендра Моди.

Путин: Украйна не изгради взаимоотношения с ДНР и ЛНР, затова ние ги признахме

Според Путин жителите на тези региони на Украйна „са гласували за независимост“. Той обаче пропусна факта, че това се случи под дулото на руски оръжия и под огромен натиск, в условията на окупация и на агресивна война в Източна Украйна. Пропусна удобно и как от 2014 г. режимът му подпалва "сепаратизма" в Донбас. По думите му, 8 години Русия не е признавала тези самопровъзгласили се републики и се е опитвала да "изгради взаимоотношения между останалата част на Украйна" и тях. Това обаче се оказало "невъзможно" и затова Москва решила да признае ДНР и ЛНР.

Диктаторът продължи, че хората гласували за оттегляне на украинските войски оттам, но украинците решили да не го правят и да подклаждат война - класически кремълски наратив, прикриващ именно това, което самата Русия прави.

Така сценарият, по думите му, се свежда до следното - или изтегляне на Въоръжените сили на Украйна, които на практика защитават територията си, или прогонването им чрез военни действия.

Пълното интервю ще бъде публикувано в 21:00 часа местно време - към момента има само извадки. От тях се разбира, че на Путин му е зададен въпрос, свързан с предложение на американския пратеник на Доналд Тръмп, който преди броени часове беше в Москва. "Казвате ни, че при последната ви среща с г-н Уиткоф ви е било предложено да се върнете отново в Г-8, а вие категорично сте казал, че не сте заинтересовани?".

Владимир Путин даде интервю за индийските медии преди посещението си в страната, което започва на 4 декември.

Димитър Радев
