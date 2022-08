Путин дава около 70% от минималната пенсия в България на украинците, които бягат заради неговата война

С втория декрет се дават пенсии от 10 000 рубли (167 долара) на "принудени да напуснат Украйна" и на жители на самопровъзгласилите се и непризнати от международната общност Донецка и Луганска народни републики. Това представлява около 70% от минималната пенсия в България. За инвалиди и хора над 80 години се дават още 3000 рубли, а за ветерани от Втората световна война – 5000 рубли.

И двата документа са специално цитирани в дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Иначе на фронта за пореден ден няма значими промени. В Донецка област руснаците не са направили пробив в нито едно от важните направления – Бахмут, Авдеевка, Славянск и Краматорск, съобщава Генералният щаб на украинската армия. За пореден ден няма руска пехотна атака към Северск, но руският артилерийски обстрел продължава. Руснаците са уцелили жп и жилищна инфраструктура в Краматорск, според украински данни. Проруски източници говорят за превземане на Кодема, но изрично в сутрешния доклад на украинската армия се посочва, че при Кодема е отблъсната руска атака.

Remains from the village of Pisky in the Donetsk region pic.twitter.com/W2X8uZcg1c