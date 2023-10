Путин: Фактически диктатор според ПАСЕ

Резолюцията е приета единодушно с гласовете на всичките 43-ма депутати.

В резолюцията се подчертава, че Владимир Путин е на власт като президент или министър-председател от 2000 г. Поправките в руската конституция, направени през юли 2020 г., удължиха потенциалния му президентски мандат до 2036 г., но с резолюцията те са обявени за незаконни.

Тези поправки в съчетание с нарастващите репресии срещу вътрешни опоненти и действията на Русия в Украйна, подчертават цената на неконтролираната президентска власт, се казва в документа, цитиран от пресслужбата на ПАСЕ.

Там се отбелязва, че изключително дългият мандат на президентския пост заедно с липсата на каквито и да било проверки и балансиращи фактори, като например силен парламент, независима съдебна система, свободни медии и жизнено гражданско общество, превръщат Русия "в действителна диктатура".

ПАСЕ посочва войната на Русия срещу Украйна като доказателство, че диктаторските режими „представляват заплаха за международния мир и сигурност, териториалната цялост и политическата независимост на техните съседи“, според член 2 от Хартата на ООН.

Възстановяването на демокрацията в Русия е в интерес не само на руския народ, но и на Европа и целия свят, казват те.

В документа освен това Асамблеята потвърждава подкрепата си за създаването на специален международен наказателен трибунал, „който да държи руското ръководство, включително Владимир Путин, отговорни“ за техните действия, започвайки от незаконното анексиране на Крим, няколкогодишните военни действия в Донбас и свалянето на полет MH17 на малайзийската авиокомпания.

Още миналата година ПАСЕ призна руския режим за терористичен.

Припомняме, че Путин е на власт в Русия от 2000 г. Той беше избран за президент през 2000 и 2004 г., а през 2008 г. беше сменен от Дмитрий Медведев и тогава стана министър-председател След което през 2012 г. и 2018 г. Путин беше преизбиран за президент.

