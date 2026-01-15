Путин обеща да каже нещо грандиозно, но както винаги се получи само "бла-бла-бла" (СНИМКИ)

След като тази сутрин говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви гръмко, че Владимир Путин днес ще направи важно изявление относно външната политика, всички бяхме в очакване на речта на Путин. В действителност в нея не прозвуча нищо ново и различно от многократно повтаряното от него през последните дори не месеци, а години - до болка втръсналите еднотипни наративи, които отдавна вече дори не е интересно да бъдат коментирани.

И така какво каза накратко Путин? Речта си той произнесе по повод връчването на акредитивните писма на новите чуждестранни посланици в Русия и я произнесе на събитието в Александровската зала на Големия Кремълски дворец. Тя бе публикувана и на сайта на Кремъл.

Диктаторът обяви, че в света в момента цари безззаконие, тъй като не се спазва международното право, не се зачитат суверенните права на държавите и те не могат да защитят ресурсите си. Изумителна констатация от негова страна предвид факта, че той лично нареди инвазия на суверенна Украйна и четири години нарушава безогледно и нагло международното право.

"Десетки държави по света страдат от неуважение към своите суверенни права, хаос и беззаконие и не разполагат със силата и ресурсите да се защитят.

Разумен изход от тази ситуация изглежда е по-настоятелното изискване за спазване на международното право от всички членове на международната общност, както и предоставянето на истинска подкрепа за зараждащия се нов, по-справедлив многополюсен световен ред", заяви Путин.

Снимка: kremlin.ru

И продължи, че в този нов световен ред "всички държави биха имали право на собствен модел на растеж, да определят съдбата си самостоятелно, без външно влияние, като същевременно запазват своята самобитна култура и традиции".

Дали да попитаме как точно Путин позволи на Украйна самостоятелно да определя съдбата си или как точно позволява на украинското население в окупираните от него територии да запази самобитната си култура или налага там зверско претопяване на украинското самосъзнание, особено пък на младото поколение?

Иначе конкретно по отношение на Украйна Путин заяви, че Русия ще продължи да преследва там целите си - тоест отново нищо ново.

По отношение на Куба той заяви, че Русия винаги е подкрепяла тяхната "решимост да защитават своя суверенитет и независимост".

Съюзниците си Венецуела и Иран пък той изобщо не спомена.

Снимка: kremlin.ru