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ЦСКА ще обжалва решение на БФС след Вечното дерби за Суперкупата на България

10 септември 2026, 20:40 часа 681 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦСКА ще обжалва решение на БФС след Вечното дерби за Суперкупата на България

Първото Вечно дерби за сезона предложи на феновете истинско шоу, шест гола и два червени картона. ЦСКА грабна трофея за Суперкупата на България след победа с 4:2 над Левски. "Сините" започнаха по-силно, като напълно контролираха двубоя през първото полувреме и се оттеглиха на почивката с гол аванс. След подновяването на играта ситуацията на терена коренно се промени. "Армейците" поеха инициативата и вкараха три гола. 

От ЦСКА не са съгласни с наказанието на Ебонг

При резултат 3:1 в полза на ЦСКА емоциите взеха връх. Капитанът на "сините" Кристиан Димитров се спречка с група играчи на "армейците", след като се опита да удари с ръка Анжело Мартино. Междувременно Макс Ебонг удари Хуан Переа. Съдията не се поколеба да покаже директни червени картони на Димитров и Ебонг. С човек по-малко на терена двата тима си отбелязаха по още един гол за крайната победа на ЦСКА с 4:2. 

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Макс Ебонг

Според правилата на БФС даден футболист подлежи на три мача наказание при удар или опит за удар с ръка или крак при спряна игра. Именно тази санкция бе наложена на Макс Ебонг за ексцесиите по време на Вечното дерби. От ЦСКА обаче не са съгласни с решението на Дисциплинарната комисия, съобщиха колегите от Sportal.bg. От Борисовата градина заявиха пред нашата медия, че не знаят защо е такъв размерът на наказанието и ще обжалват.

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ЦСКА Макс Ебонг
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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