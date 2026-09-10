С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя

Промяна на времето предстои в близките дни. С десетина градуса по-ниски ще бъдат максималните температури в началото на новата седмица. Същественото захлаждане ще дойде с гръмотевични бури и значителни валежи в много райони от страната.

Преди това и утре бъде слънчево, със слаб до умерен южен вятър. В почти цялата страна, с изключение на на морския бряг, ще бъде и горещо с максимални температури между 31° и 36°. В София, след почти 32° днес, утре ще бъде около 31°. Умерен източен вятър ще задържи температурите по Черноморието съществено по-ниски, от 25° до 28°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с височина на вълните до около половин метър, а температурата на морската вода е 24°-25°.

Още: Вятър, наводнения и градушки с диаметър до 3 см: Прогноза, че силни бури ни удрят до часове

Много добри условия и за туризъм, и за разходка в планините в последния ден от работната седмица – слънчево време и умерен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 19° на Алеко до 26° на Мальовица, в Смолян и Банско – 28°-29°.

Слънчево и горещо ще се задържи утре и в по-голямата част от Балканите. Валежи и гръмотевици се очакват в северозападните райони от полуострова, където захлаждането продължава. Ще вали и в Словакия, Унгария и Австрия, както и в Нидерландия и Белгия. С валежи ще бъде за пореден ден и на Скандинавския полуостров. Под влиянието на област от високо атмосферно налягане, слънчево ще бъде във Франция и на Пиренеите, където предстои и затопляне.

Още: Бури и порои връхлитат 10 области, температурите падат рязко

У нас, след горещото време утре, в събота ще започне понижение на температурите, първо в западната половина от страната, където се очакват проливни валежи и гръмотевични бури. В неделя и понеделник ще вали на много места в цялата страна, в отделни райони интензивно, а захлаждането ще обхване цялата страна. Във вторник минималните температури в повечето райони ще бъдат между 11° и 16°, а максималните – между 22° и 27°. По-голяма вероятност за превалявания има в източната половина от страната.