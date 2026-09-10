Най-важните новини за деня: 10 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 септември 2026 г.

ПБ ГОТВИ КОНСТИТУЦИОННИ ПРОМЕНИ ЗА ОТЗОВАВАНЕ НА ВСС, НА МУШКА СА И КОНСТИТУЦИОННИТЕ СЪДИИ

"Прогресивна България" не може да гарантира, че предложените от нея кандидати за членове на ВСС не са част от олигархията, но може да гарантира създаването на механизъм, според който ако тези хора се поддадат на някакво влияние, да бъдат освободени. Това ще стане чрез конституционни промени, според които лицата, избрани веднъж във ВСС, да могат да бъдат освободени, ако са налице зависимости и решения в полза на лобистки или други кръгове.

НЯМА СПУСНАТИ ХОРА ОТ СОТИР ЦАЦАРОВ ЗА НОВИЯ ВСС: ВЛАСТТА ЗАТВОРИ ВРАТАТА НА ГЕРБ И ДПС

„В партията ни нямаше случай, в който да бъдат спуснати имената за новите членове на ВСС. Г-н Сотир Цацаров няма участие и пръст затова да предлага кандидати за новия състав на кадровия орган. Предстои тежка работа в Комисията по правни въпроси, но основите са поставени“. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров пред bTV. Той бе категоричен, че ПБ няма да води преговори с ГЕРБ и ДПС за попълването на новия ВСС. Още: Димитър Петров, ПБ: Изборът на нови членове на ВСС ще е под безпрецедентен контрол

"КОНТРОЛЪТ ПО ПЪТИЩАТА Е СИЛНО РАЗПОКЪСАН“: ЕКСПЕРТИ ПОДКРЕПИХА НОВИЯ МЕГАОРГАН ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

В момента контролът по пътищата е силно разпокъсан. При проверка на тежкотоварен автомобил "Пътна полиция" може да провери техническото му състояние и гумите, но не може да извърши всички останали проверки - тахографите, дали са спазени режимите. Това трябва да го направи "Автомобилна администрация" - отделен екип трябва да го спре“. Това каза адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи в ефира на Нова телевизия, относно предложението контролът по пътищата да бъде обединен, а различните институции да могат да обменят информация в реално време.

АЛЕКСАНДРИНА ПЕНДАЧАНСКА И КОНСТАНТИН ВЪЛКОВ ОГЛАВИХА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ГЮРОВ И КАНДЕВ, ОЩЕ НАД 200 ДУШИ ВЛИЗАТ В СЪСТАВА

Оперната прима Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков бяха избрани за съпредседатели на инициативния комитет (ИК), който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври.

"ЖАЛ МИ Е ЗА ГЮРОВ И КАНДЕВ. ПП-ДБ ИМ ПРЕЧАТ И СЕ ДОГОВАРЯТ С ПБ": БОРИСОВ РАЗКРИ КАК ЩЕ ДАДЕ ПОДКРЕПАТА СИ (ВИДЕО)

"Непоискана подкрепа не давам! Ако нещо направя и помогна, то е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев. ПП и ДБ им пречат и само се договарят с Радев за Висшия съдебен съвет". Това заяви от Видин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в първото си изявление след публикуването на позицията на формацията, че няма да издига кандидат за президент и вицепрезидент.

ГЮРОВ ДА СПЕЧЕЛИ ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ГЕРБ: ИВО МИРЧЕВ СЪС СЪВЕТИ КЪМ КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТА

Политическите ходове на Бойко Борисов са да хвали Илияна Йотова и да критикува Андрей Гюров и Георги Кандев. По-силна подкрепа от самия Борисов към Йотова няма как да бъде демонстрирана. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от "Демократична България" Ивайло Мирчев пред bTV. Още: Божидар Божанов: Президентът трябва да бъде противотежест на властта

"САМО, АКО ОГРАНИЧИМ ДОСТЪПА ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ЛЕКАРСТВА, ЩЕ СЕ ВМЕСТИМ В БЮДЖЕТА": БЛС ИСКА ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ЗДРАВЕ

Надявам се с новото ръковоство на Министерство на здравеопазването и Касата да седнем да работим, а не само да се казва "Парите са достатъчни". Защото някои казват, че да продължаваме средствата за нереформирана система не е добре. Да де, но какво означава това? Защото, ако някой си представя ограничаване - само ако ограничим достъпа до медицинска помощ и лекарства, само тогава можем да се вместим в сегашните 8 млрд. евро.

КОЛКО СКЪПО Е ДА ПРАТИМ УЧЕНИКА В КЛАС? (ВИДЕО)

Колко струва подготовката за първия учебен ден? Броени дни преди първия звънец на 15-ти септември, Actualno.com проучи какви приблизително са разходите за подготовката на родители и ученици за първия учебен ден.

В РСМ ГОНЯТ БЪЛГАРИТЕ КАТО ЖИВОТНИ: Д-Р МИЛЕН ВРАБЕВСКИ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

„В тази нещастна бивша югославска република българите се гонят като животни“, каза основателят и председател на Фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски в интервю за Студио Actualno Балкани във връзка с отношението към българите в югозападната ни съседка. В Северна Македония фондацията му е направила много, но по думите му там или не се казва нещо по този въпрос, или се преследват хората, с които е работил по реализациятана проектите.

СКАНДАЛЕН ДОКЛАД: В БЪЛГАРСКО СЕЛО ПОДГОТВЯТ РУСНАЦИ ЗА ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Бивши служители на британските специални части SAS и американските военноморски тюлени (Navy SEALs) са обучавали руски граждани за бойни действия в Украйна в тренировъчни лагери в България и Сърбия. Това твърди британският вестник The Telegraph, който се позовава на изтекъл секретен разузнавателен доклад.

КОЙ НИ ТЛАСКА КЪМ МОСКВА? СПЕЦИАЛЕН АНАЛИЗ НА ВЕЛИЗАР ШАЛАМАНОВ (ВИДЕО)

Не може да се говори за липса на военно решение, защото опитът на Русия е да търси военно решение в отношенията си с Украйна. Тези призиви за дипломация трябва да са към президента Путин, който разширява и войната като хибридна заплаха за Европа.

ЗАЩИТЕНИ ЛИ СМЕ ОТ РУСКИ АТАКИ: ГОВОРИ ПРОФ. НИКОЛАЙ РАДУЛОВ (ВИДЕО)

Трябваше ли президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) и защитена ли е България от руски атаки. На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори проф. Николай Радулов, бивш депутат от партия МЕЧ, експерт и преподавател по национална сигурност: “Очевидно такива заплахи има. Ние обикновено тая информация я събираме и анализираме едностранно, защото говорим за това какво става в Европа. Какво става в Русия – там е същото. Подготовки на атентати, взривове. И по летищата падат дронове, които се взривяват. При нас, слава Богу нищо не се е взривило още. Хубаво е да има една независима статистика да покаже от всяка страна какви са жертвите, защото ние по някой път прекаляваме с желанието си да оправдаем своите пристрастия. Още: "Няма да превърна КСНС в предизборен терен": Илияна Йотова отговори на призивите заради атаката в Лайпциг

РУСНАЦИТЕ ПОЕМАТ ОЩЕ ПОВЕЧЕ НА ГЪРБОВЕТЕ СИ ВОЙНАТА НА ПУТИН: ЧИСЛАТА ОТ МОСКВА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Докато продължава да води агресивната си пълномащабна кампания в Украйна, Кремъл провежда все по-настъпателна фискална политика на фона на високите разходи за войната. Това задушава икономическия растеж на Русия и принуждава руските власти да орязват разходите, които не са свързани с военните действия, вероятно за сметка на благосъстоянието на гражданите. На 9 септември руското министерство на финансите публикува предварителна оценка на федералния бюджет, която показва, че дефицитът е достигнал 5,8 трилиона рубли (67,87 милиарда долара - т.е. 2,5 процента от руския БВП) в периода януари–август 2026 г., което е 1,5 пъти повече от бюджетния дефицит за същия период през 2025 г.

ЛОГИКАТА Е БРУТАЛНА, НО ПРОСТА: ЗАЛОГЪТ НА ЗЕЛЕНСКИ КАК УКРАЙНА ДА ИЗДЪРЖИ ПО-ДЪЛГО ОТ РУСИЯ

През по-голямата част от войната Владимир Путин успяваше да предпази обикновените руснаци от най-лошите последици от войната в Украйна. Сега обаче стратегията на Киев е това да бъде променено. Украинският президент Володимир Зеленски залага, че изместването на военните действия все по-дълбоко във вътрешността на Русия ще окаже най-после натиск върху Кремъл да приеме мирните преговори на сериозно. Ударите по фабрики, рафинерии, складове в Русия, затварянето на летища и нарушаването на въздушния транспорт, липсата на гориво, недостигът на стоки в търговската мрежа заради нарушената логистика трябва да донесат на руснаците сътресения, които да направят живота им достатъчно труден, за да окаже на свой ред това натиск върху Путин.

БИВШ СЪВЕТНИК НА ПРЕЗИДЕНТА НА САЩ: ПУТИН ВЯРВА, ЧЕ ТРЪМП Е ИЗЦЯЛО В РЪЦЕТЕ МУ

Общоприетото схващане е, че преговорите за разрешаване на международни конфликти винаги са полезни. Медиите, насърчавани от самите преговарящи, често подкрепят това мнение, като отбелязват напредъка в преговорите, споменават ускоряване на темпото им или увеличени усилия и очакват по-нататъшни срещи. Това пише Джон Болтън, съветник по националната сигурност на Белия дом през 2018-2019 г., в статия за The Washington Post.

КАК СЕ РАЖДА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО: ВЛАДИМИР КАРАМАЗОВ С ПРОЧИТ ПРЕЗ ФОТОГРАФИИТЕ СИ (ВИДЕО)

Избрах "Белене", защото ръководството на затвора беше много отворено за такъв тип фотодокументален разказ. Затворът в Белене не е корпусен и той се намира все пак в средата на остров "Персин". Все пак на това място се усеща природата.