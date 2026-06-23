Путин: Отвореното писмо на Зеленски само създава потенциал за конфликт (ВИДЕО)

"Западът открито говори за подготовка за война срещу нас и увеличава бюджетите за военни офанзивни действия", твърди руският диктатор Владимир Путин. Той заяви още пред руски военни, че "радикалната милитаризация" на НАТО и Европейския съюз вървяла, докато разходите за отбрана се оправдавали с "лъжливи твърдения за предполагаема руска военна заплаха". Стопанинът на Кремъл, изглежда, е забравил кой започна най-голямата война на континента след Втората световна война и защо евролидерите сега си вземат поука.

"Схемата на действие на така наречения демократичен Запад е много проста: първо създават заплахи за нашата страна, принуждават ни да предприемем необходимите мерки за самоотбрана и самозащита, а след това веднага ни обвиняват във всички смъртни грехове, за да оправдаят продължаването на агресивната си политика и агресивните си действия срещу Русия", гласи мнението на издирвания от Международния наказателен съд в Хага диктатор.

Putin:



The West is openly talking about preparing for war with us, increasing military offensive budgets.



At the same time, to justify such costs and the radical militarization of their states, the leaders of NATO and the European Union, as before, use false statements about a… pic.twitter.com/ngO8ruzDSS — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026

"Всички ние сме много добре запознати с това. Дори след предателската атака срещу Съветския съюз на 22 юни 1941 г. – именно предателска атака – Хитлерова Германия се опита да обвини СССР и Сталин в агресия срещу, както казваме днес, колективния Запад", заяви още той.

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Според него западните държави все още не са стигнали дотам, че да предприемат нещо от собствените си територии. "Те разбират, че ще последва ответен удар. Мисля, че всички го разбират или би трябвало да го разбират. Ето защо се опитват да се дистанцират от това по всеки възможен начин. Например, когато някакви дронове навлязат в балтийските държави, те все пак не сочат с пръст към Москва. Казват, че това е украински дрон, грешка, системна неизправност или нещо друго", допълни Путин.

Putin:



The Western countries haven't yet reached the point where they'd launch anything from their own territories.



They understand that there would be a retaliatory strike. I think everyone understands that, or should understand.



That's why they try to distance themselves… pic.twitter.com/eD5xT4FBOO — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026

Това обаче не е вярно на сто процента, защото властите в Прибалтийските републики неведнъж застъпиха тезата как дори украински дронове да навлизат в небето им и да се разбиват на тяхна територия, отговорна е Москва, защото тя е започнала войната в Украйна, а Киев се защитава, отвръщайки на агресията: Русия нарочно отклонява украинските дронове към Прибалтика? Киев изпраща експерти.

Путин с урок за Втората световна война, но без важни подробности

Путин изнесе и "урок" за Втората световна война, пропускайки обаче важни детайли, които противоречат на тезите му.

"Сталин предложи на всички европейски сили да сключат съюз срещу агресивния режим на Германия, срещу нацисткия режим. Но всички те се оттеглиха и бяха първите, които започнаха да сключват договори с Хитлер. Кои подписаха договор през 1938 г.? Те: Франция, Великобритания. Британският министър-председател пристигна в Лондон, слезе от самолета, започна да размахва този пакт и да вика: „Донесох ви мир!“. Въпреки че по-разумните хора във Великобритания казаха: „Е, сега войната е неизбежна". И точно това се случи. След това се насочиха към Съветския съюз. И веднага, още същия ден, Нацистка Германия започна да обвинява Съветския съюз, че е този, който почти е нападнал, сякаш Съветският съюз е подготвял атака. Абсурд", заяви диктаторът.

Putin:



Stalin proposed to all European powers to enter into an alliance against the aggressive regime of Germany, against the Nazi regime.



But they all backed out, and they were the first to start making treaties with Hitler.



Who signed a treaty in 1938? They did: France,… pic.twitter.com/YtB0vMTJ7y — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026

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Той обаче удобно си спести подписването на пакта "Рибентроп-Молотов" на 23 август 1939 г., при който СССР и Германия се договарят да не се нападат взаимно. Към договора има и таен допълнителен протокол за определяне границите на областите от взаимен интерес в Източна Европа в случай на „териториално и политическо преразпределение“.

В Украйна беше доведен "луд, антируски режим"

Путин продължи пропагандните си слова, стигайки до генезиса на войната в Украйна, който според него не е желанието на Русия да контролира политически съседната страна и да не я допуска до НАТО и ЕС, а "извършен държавен преврат" в Киев. "На власт беше доведен луд, антируски режим", твърди диктаторът.

Putin:



A coup d'état was carried out in Ukraine. The regime was brought to power that was crazy, anti-Russian.



They were the ones who started the hostilities in Donbas. They used aviation, they used tanks, artillery, and so on, practically against the civilian population.



For… pic.twitter.com/jH94bQWxgO — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026

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Протестита на Майдана през 2014 г. обаче бяха предизвикани заради нежеланието на проруския президент Виктор Янукович да подпише договора за асоцииране с ЕС.

"Те бяха тези, които започнаха военните действия в Донбас. Използваха авиация, танкове, артилерия и т.н., практически срещу цивилното население", твърди Путин, без да споменава как руснаците снабдяваха с оръжия т.нар. "сепаратисти" в Донецк и Луганск.

"В продължение на осем години ние издържахме, опитвахме се по всякакъв начин да постигнем споразумение с тях. След това те обявиха, че няма да постигнат споразумение с мирни средства. Е, ние бяхме принудени да се застъпим за защитата на хората, които живеят там", използва познатата опорка Путин.

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Според него призиви като "отвореното писмо" на Володимир Зеленски не създавали предпоставки за преговори, а само "потенциал за конфликт". В отвореното си писмо украинският президент призова Путин за среща на четири очи, за да се сложи край на войната, но загатна и какво ще се случи, ако Москва откаже. Русия все още продължава да отхвърля всякакви идеи за добросъвестни преговори за край на агресията си: Зеленски дразни мечката: Писмото му е адресирано не само до Путин.

От Киев вече дадоха да се разбере, че офертата им може и да не важи още дълго.

Putin:



Appeals such as Zelensky's "open letter" do not create the preconditions for negotiations; they only create potential for conflict. pic.twitter.com/UiBAgrON6D — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026