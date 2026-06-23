Украйна с ултиматум: Русия може да изпусне предложението ни за мир

Украйна може да преразгледа предложението си към Русия за прекратяване на огъня по фронтовата линия, ако Съветът за сигурност на ООН продължава да се бави с резолюцията, призоваваща за пълно и безусловно прекратяване на военните действия. Това каза днес постоянният представител на Украйна в ООН Андрий Мелник, подчертавайки, че спирането на войната по сегашната фронтова линия само по себе си това вече е достатъчна отстъпка от страна на Киев спрямо по-ранните му настоявания за пълно възстановяване на международно признатите граници отпреди войната.

"Украйна е готова да започне директни преговори с Русия, за да осигури справедлив и траен мир в съответствие с Устава на ООН, но търпението ни не е безгранично", предупреди Мелник. Той отбеляза, че Украйна многократно е призовавала Съвета за сигурност да приеме резолюция, призоваваща за пълно и безусловно прекратяване на огъня, но до момента това не се е случило.

"Ако Съветът за сигурност продължи с изчаквателната позиция, не мога да изключа, че Украйна може да преразгледа и промени предложението си. Прекратяването на огъня по де факто фронтовата линия вече е компромис", каза той, цитиран от Ройтерс.

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Украинският представител наблегна също на факта, че Украйна вече промени динамиката на войната благодарение на последните си удари дълбоко в руския тил, като добави, че около 40% от руските петролни рафинерии са били поразени и са понесли щети.

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