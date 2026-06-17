Путин почна глупава война, за да се запише в историята. Трябва да спрем: Откровение на известен Z-блогър

"Сеньор Салазар започна глупава и безсмислена война, задоволявайки суетата си и желанието си да бъде запомнен в учебниците по история". Това са думи не на кого да е, а на руския Z-блогър и писател, ветеран от т.нар. СВО (специална военна операция - гнусното име на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, налагано от Кремъл) Олег Туленков. С името "Сеньор Салазар" Туленков визира точно Путин.

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"Сеньор Салазар е властолюбив и суетен. Тази черта е донесла на страната много нещастия и несгоди, това е факт. Именно тази черта обаче остава ключът към неговата политическа гъвкавост. Сеньор Салазар започна глупава и безсмислена война, задоволявайки суетата си и желанието си да бъде запомнен в учебниците по история. Ако обаче ситуацията се окажеше изгодна за него, той би го направил без колебание. Той не е фанатик, не е луд. Той е просто зъл и жесток старец, който е допуснал грешка", пише Олег Туленков, цитиран от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Същевременно Туленков не прости и на "руските турбопатриоти", като поиска "военният фенклуб" да бъде "изгонен обратно в ада". "Тези, които залагат на него, които живеят от тази война, хранят се с нея, които възвеличават своята престъпна, терористична идеология в тази война", уточни Туленков.

"Виновен ли е сеньор Салазар, че е призовал тази тъмна сила в нашия свят? Абсолютно. Трябва обаче да помним, че само сеньор Салазар може да изгони тази сила обратно в ада, а също и да унищожи източника ѝ на прехрана – войната. В настоящия исторически момент никой друг не може да направи това", заключава Туленков, призовавайки да "оставим настрана враждебността" към Путин и "да видим врага ясно там, където е - патриоти, фанатици, бесни, канибали, обсебени от престъпната, терористична идеология на експанзията, троицата и империята".

Кои обаче са тези "турбопатриоти" - кръгът около осъдения за екстремизъм в Русия бивш силов министър на т.нар. ДНР Игор Гиркин-Стрелков. "Те не искат да умрат сами и затова мечтаят да отведат цялата страна със себе си в гроба", според Туленков.

Същевременно Z-блогърът иска край на войната, но казва: "Задачата е изключително сложна и нетривиална, тъй като сеньор Салазар не разбира какво се случва и никой не разбира как да му предаде истината".

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