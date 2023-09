Путин поиска от бивш командир от "Вагнер" създаване на "доброволчески отряди" (ВИДЕО)

След смъртта на Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин в самолетна катастрофа през август за ЧВК „Вагнер“ настъпи нова ера. Част от вагнеровците подписаха договори с руското министерство на отбраната и вече са се завърнали край Бахмут според украински военни, цитирани от CNN. Други са изпратени в Африка.

„На последната среща говорихме за това, че ще участвате във формирането на доброволчески отряди, които могат да изпълняват различни бойни задачи, преди всичко, разбира се, в зоната на специалната военна операция (руския наратив за войната в Украйна – бел. ред.)“, каза Путин на бившия командир от „Вагнер“, цитиран от Kremlin.ru.

„Самият вие сте се сражавали в такава единица повече от година. Знаете какво е това, как се прави и знаете за въпросите, които трябва да се решат предварително, за да може бойната работа да протече по най-добрия и успешен начин“, допълни диктаторът.

