Путин пося смърт в Украйна с 630 ракети и дронове, включително "Кинжал" и "Искандер-М" (ВИДЕО)

В нощта на 27 срещу 28 август (от 19:30 часа на 27 август) руските сили нанесоха масиран удар по територията на Украйна с дронове и ракети с въздушно и наземно базиране. Става въпрос за общо 629 средства за въздушно нападение, съобщиха украинските военновъздушни сили сутринта в четвъртък. Припомняме, че най-малко 8 души бяха убити в Киев, включително 14-годишно момче, а други поне 45 са ранени, 30 от които хоспитализирани. Разрушения има още в Запорожие, Виница и други градове на Украйна.
Какво изстреля Русия по Украйна?
Русия изстреля по Украйна:
- 598 ударни дрона тип "Шахед" и безпилотни имитатори от различни типове от посоките Курск, Брянск, Милерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск и Гвардейско, което се намира на окупирания полуостров Крим;
- 2 аеробалистични ракети Х-47М2 "Кинжал" от въздушното пространство на Липецка и Воронежка област;
- 9 балистични ракети "Искандер-М"/KN-23 от Брянска и Воронежка област;
- 20 крилати ракети Х-101 от Саратовска област;
Footage shows the moment a Russian missile hit a residential building in Kyiv overnight. The strike was part of a broader attack that left at least 8 dead, including a child, and dozens injured. Rescue operations are ongoing. https://t.co/YrimKLgAmb pic.twitter.com/XUsnh8feCW— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2025
Какво успя да свали ПВО на Украйна?
Според предварителни данни на украинските ВВС, към 09:00 часа, противовъздушната отбрана на Украйна е свалила/потиснала с електронно заглушаване 589 въздушни цели:
- 563 дрона;
- 1 аеробалистична ракета Х-47М2 "Кинжал";
- 7 балистични ракети "Искандер-М"/KN-23;
- 18 крилати ракети Х-101.
Trajectory of Russian drones and missiles during the overnight attack. The main focus of the attack was Kyiv, Dnipro and Starokostyantyniv reportedly targeting airfields, railway hubs, and defense industry facilities https://t.co/G2avoFmJaW pic.twitter.com/JwDTkcih6p— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2025
Това означава, че 35 дрона, една ракета "Кинжал", 2 ракети "Искандер-М" или корейските KN-23 и 2 крилати ракети X-101 са "пробили" ПВО на Украйна. Те са поразили 13 локации, а на 26 места са паднали отломки от свалени дронове или ракети, гласи сводката на украинските ВВС.
