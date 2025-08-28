Войната в Украйна:

Путин пося смърт в Украйна с 630 ракети и дронове, включително "Кинжал" и "Искандер-М" (ВИДЕО)

28 август 2025, 09:53 часа 218 прочитания 0 коментара

В нощта на 27 срещу 28 август (от 19:30 часа на 27 август) руските сили нанесоха масиран удар по територията на Украйна с дронове и ракети с въздушно и наземно базиране. Става въпрос за общо 629 средства за въздушно нападение, съобщиха украинските военновъздушни сили сутринта в четвъртък. Припомняме, че най-малко 8 души бяха убити в Киев, включително 14-годишно момче, а други поне 45 са ранени, 30 от които хоспитализирани. Разрушения има още в Запорожие, Виница и други градове на Украйна.

Какво изстреля Русия по Украйна?

Русия изстреля по Украйна:

  • 598 ударни дрона тип "Шахед" и безпилотни имитатори от различни типове от посоките Курск, Брянск, Милерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск и Гвардейско, което се намира на окупирания полуостров Крим;
  • 2 аеробалистични ракети Х-47М2 "Кинжал" от въздушното пространство на Липецка и Воронежка област;
  • 9 балистични ракети "Искандер-М"/KN-23 от Брянска и Воронежка област;
  • 20 крилати ракети Х-101 от Саратовска област;

Какво успя да свали ПВО на Украйна?

Според предварителни данни на украинските ВВС, към 09:00 часа, противовъздушната отбрана на Украйна е свалила/потиснала с електронно заглушаване 589 въздушни цели:

  • 563 дрона;
  • 1 аеробалистична ракета Х-47М2 "Кинжал";
  • 7 балистични ракети "Искандер-М"/KN-23;
  • 18 крилати ракети Х-101.

Това означава, че 35 дрона, една ракета "Кинжал", 2 ракети "Искандер-М" или корейските KN-23 и 2 крилати ракети X-101 са "пробили" ПВО на Украйна. Те са поразили 13 локации, а на 26 места са паднали отломки от свалени дронове или ракети, гласи сводката на украинските ВВС.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Владимир Путин Балистични ракети Киев Искандер-М ракета Кинжал Кинжал война Украйна Шахед атака с дронове руска ракетна атака
