Путин постреля със снайпер заедно с мобилизирани (ВИДЕО)

В четвъртък, 20 октомври, руският диктатор изслуша доклад на министъра на отбраната Сергей Шойгу как протича бойната подготовка на мобилизираните. След това той лично реши да инспектира тактическата, огнева, инженерна и медицинска подготовка на мобилизираните на полигона на Западния военен окръг, информира контролираната от Кремъл РИА Новости.

Там обаче, както се вижда от разпространяваните видеозаписи, за среща с господаря на Кремъл бяха подбрани единствено елитни мобилизирани, на които е осигурена цялата необходима екипировка вместо да им се налага сами да си купуват дори елементарни неща като материали за неотложна медицинска помощ или бронежилетки каквито са масовите случаи. ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ: Руски сенатор: Мобилизираните сами си купуват бронежилетки, цените им са скочили 20 пъти

След разговорите пред камера с военнослужещите, Путин показа собственоръчно как владее бойната техника като постреля няколко пъти от легнало положение със снаперска винтовка "Драгунов".

This has meme potential up the wazzooo. Putin visiting a training center for mobilized pic.twitter.com/UQXUHmIknB