Чистката в ЦСКА продължава – още един от ненужните си събра багажа

22 август 2025, 13:35 часа 485 прочитания 0 коментара
Чистката в ЦСКА продължава с пълна сила. Както е известно, в последните седмици ръководството на „армейците“ работи здраво по раздялата с футболистите, които не попадат в сметките на треньора Душан Керкез. До момента тимът прекрати договорите на Иван Дюлгеров, Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи, и Тибо Вион. Днес пък стана ясно, че още един играч, който е ненужен в състава на „червените“ си е събрал багажа.

Джейсън Локило се е разделил с ЦСКА по взаимно съгласие 

Ръководството на ЦСКА обяви, че клубът се е разделил с крилото Джейсън Локило. Наскоро белгиецът бе изпратен във втория отбор на „армейците“ като това бе инициирано от новия спортен директор Бойко Величков. Днес пък стана ясно, че той вече не е част от „червените“. Шефовете на българския гранд обявиха, че договорът му е прекратен като двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Белгийското крило така и не оправда очакванията 

Джейсън Локило пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 година. Крилото бе закупен от английския Хъл Сити срещу 400 хиляди евро. Белгиецът обаче така и не успя да оправдае очакванията при „червените“. Той изигра общо 27 мача за тима във всички турнири, в които се отчете с едно попадение, а също така направи и шест асистенции. Очаква се в следващите дни още футболисти да се разделят с ЦСКА.

Бойко Димитров
