Войната в Украйна:

Известен магнат пострада тежко при инцидент с АТВ в Гърция

22 август 2025, 12:04 часа 346 прочитания 0 коментара
Известен магнат пострада тежко при инцидент с АТВ в Гърция

Том Грийнууд, изпълнителният директор на технологичната компания „Велосити“ (Velocity) и основател на друга технологична компания, „Волт“ (Volt), е пострадал тежко при инцидент с АТВ на гръцкия остров Миконос, предават гръцките медии.

Инцидентът се е случил в сряда по обяд. При катастрофата, за която не се съобщават засега повече детайли, Грийнууд е получил множество счупвания в долната част на тялото. Той е бил незабавно откаран в медицинския център на острова, но там е получил инфаркт, който допълнително е усложнил състоянието му, предаде телевизия Скай.

Впоследствие частен медицински хеликоптер е бил повикан, за да откара Грийнууд за лечение, но екипът е отказал да го качи на хеликоптера, защото е преценил, че състоянието му е прекалено тежко, за да бъде транспортиран.

Още: Майката, пометена от АТВ в Слънчев бряг, е в клинична смърт. Синът ѝ още се бори за живота си

Въпреки това той е бил откаран в болница в Никея, предградие на Пирея край Атина, със самолет на гръцката бърза помощ. Там Грийнууд е бил опериран и в момента състоянието му се оценява като тежко, но стабилно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Както „Велосити“, така и „Волт“ са водещи компании в областта на дигиталното банкиране.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Гърция АТВ катастрофа магнат
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес