Гърция помага на Испания и Португалия в борбата с опустошителните пожари

Гърция изпраща два противопожарни самолета в помощ на Португалия, както и сухопътни екипи в Испания, за участие в борбата с опустошителните пожари на Иберийския полуостров, съобщи в социалните мрежи гръцкият министър на климатичната криза и гражданската защита Янис Кефалоянис, цитиран от АНА-МПА.

Той припомни, че в рамките на десет дни в Испания и Португалия са изгорели над 5 млн. декара – над двойно повече от средното за целия ЕС в периода 2006 – 2024 г. и почти два пъти по-голяма площ от територията на Люксембург.

Кефалоянис заяви, че Гърция стои редом до европейските си партньори, и уточни, че в Португалия се изпращат два самолета „Канадер“ (Canadair CL-415), а в Испания – 20 служители от специалните части за горски операции.

Гърция също пострада

Около 45 000 хектара са изгорели в Гърция досега тази година, което нарежда 2025 г. на 5-то място по разрушителни последици през последните двадесет години, според Костас Лагувардос, директор на изследванията в Националната обсерватория в Атина, съобщи гръцкото издание Kathimerini.