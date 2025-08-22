Левски счупи рекорд по посещаемост в плейофите на Лигата на конференциите

Българският гранд Левски успя да постави рекорд по посещаемост в първия кръг от плейофите на Лигата на конференциите. "Сините", които посрещнаха нидерландския гранд АЗ Алкмаар на националния стадион "Васил Левски", събраха на трибуните почти 30 хиляди души. Според данните, точният брой хора по трибуните на стадиона в Борисовата градина е 29 930. С това мачът Левски - АЗ Алкмаар изпреварва по посещаемост всички останали мачове от турнира в четвъртък вечер.

Левски е играл пред почти 30 000 фенове срещу АЗ Алкмаар

Първоначално се смяташе, че по трибуните на "Васил Левски" ще има дори повече привърженици. В крайна сметка обаче капацитетът не се изпълни до краен предел, като най-много празни места имаше в Сектор Г, който обичайно се ползва от вечния враг на "сините" - ЦСКА. Иначе феновете на Левски успяха да създадат невероятна атмосфера по трибуните, а играчите на Хулио Веласкес имаха възможност да играят пред близо два пъти по-голяма публика от тази, на която са свикнали на стадион "Георги Аспарухов".

На второ място по посещаемост се нарежда сблъсъкът Кристъл Палас - Фредрикстад, който е бил изгледан на живо от 23 013 зрители. Над 20 000 е имало и на "Стад де ла Мено", където Страсбург и Брьондби не успяха да си вкарат. След мача от Левски написаха, че отборът и публиката са показали, че имат място в Европа. Това обаче трябва да се докаже и на терена, а шансът за обрат на "сините" след първия мач е след седмица, когато е гостуването на АЗ Алкмаар в Нидерландия. Първата среща завърши при резултат 0:2.