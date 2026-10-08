Войната в Украйна:

Путин праща генерал Армагедон срещу Киев, за да го превърне в ново Алепо: Ще се намеси ли НАТО?

08 октомври 2026, 13:06 часа 1441 прочитания 2 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Путин праща генерал Армагедон срещу Киев, за да го превърне в ново Алепо: Ще се намеси ли НАТО?

Владимир Путин е наредил на генерал Сергей Суровикин, по-известен като генерал Армагедон за това, че срина през есента и зимата на 2016 г. сирийския град Алепо до основи, да направи същото с Киев. Причината - войната е в застой, украинските сили си връщат територии в Лиманското направление, руската армия е в тежко положение, а същевременно Путин не може да си позволи да обяви официално нова мобилизация, въпреки че изпитва затруднения с набирането на военни по договор. В тези условия Путин се нуждае от радикална промяна във военния баланс - тъй като не може да победи украинската армия, на него му остава да се опита да пречупи украинския народ тази зима. Превръщайки живота на цивилните в ад, Путин се надява да ги накара в крайна сметка да поискат от правителството на Зеленски да прекрати войната. Това пише The Telegraph в свой материал.

Тази тактика не е нова, тя бе изпробвана в Сирия преди десетилетие. Тогава Путин подкрепи бруталната кампания на Башар Асад като  болници, училища и жилищни райони в страната станаха мишени за руския огън. Същото сега Путин се опитва да направи в Украйна. 

Факт е, че тази тактика не проработи в Сирия. Вероятно няма да проработи и в Украйна, пише The Telegraph.

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Но така или иначе Путин е открил уязвимото място на Украйна - седемте моста през река Днепър са основен транспортен възел, който свързва автомобилните магистрали и жп линиите. С ударите по мостовете Путин цели да блокира транспортния трафик и по този начин на практика да парализира цяла Северна Украйна.

Путин е наясно, че Украйна изпитва сериозен недостиг на боеприпаси за системите си за противовъздушна отбрана, особено остър е той на ракетите-прехващачи "Пейтриът". Затова новата цел на Путин е именно инфраструктурата на Украйна, включително тези извънредно важни мостове, които осигуряват функционирането на Киев и други украински градове.

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При това положение изданието посочва, че няма да е достатъчно Западът да увеличи рязко доставките на ракети за противовъздушна отбрана, радари и дронове за Украйна. Но трябва да се направи още нещо, което доскоро изглеждаше немислимо - при мащабните умишлени атаки на Русия срещу гражданската инфраструктура, НАТО трябва да обмисли да използва своите самолети за защита на определени райони или критичната инфраструктура в Украйна. При това без директно да се ангажира с война.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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