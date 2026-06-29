Путин призна, че се водят преговори за мир, но няма да спре войната в Украйна

Владимир Путин заяви, че няма намерение да прекратява войната срещу Украйна. Той обаче призна, че преговорите продължават, според руски медии. „Водят се преговори за Украйна, включително нови предложения“, каза Путин.

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Според него, Украйна уж е предложила „ограничаване на военните действия само до четири региона“. „Тоест, да се провеждат военни операции само в Херсонска област, Запорожка област, „Донецката народна република“ и „Луганската народна република“, добави руският президент.

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Путин обаче съобщи, че е отхвърлил това предложение. Според него Украйна иска да ограничи бойните действия само до четири региона, за да може да преразположи силите си. Освен това той заяви, че „отмъстителните“ удари на Русия дълбоко в украинската територия са „много по-мощни и чувствителни“.

Путин призна, че има проблеми с горивото в Русия.

По-рано Владимир Путин призна, че руският пазар на горива е изправен пред проблеми. Той отбеляза, че на бензиностанциите се образуват опашки, а някои марки бензин не винаги са налични.

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Путин обаче увери, че запасите от гориво остават „почти на нивото от миналата година“. Той добави, че Русия е започнала да използва запасите си от гориво и че се обмисля пълна забрана за износ на дизелово гориво.

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