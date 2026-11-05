Путин: Русия не заплашва - само задължително да ни сътрудничите (ВИДЕО)

Издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин отново предизвика хем смях, хем и негодувание плюс сериозни опасения - с изказване с уж главен акцент: "Русия никога не е заплашвала и не заплашва никого".

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По-интересното в думите на Путин извън как неговият диктаторски режим е радетел за сътрудничество. Той обясни следното – тези, които не са готови да следват неговия пример за сътрудничество, се "надява" да си коригират поведението, да не търсят конфронтация, а напротив: да се стремят към сътрудничество с Русия. От устата точно на човека, който казваше дни преди армията му да нахлуе в Украйна, че не иска да я напада и всички негови пионки в Кремъл повтаряха точно това (даже говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обиждаше психичното здраве на позволилите си да се усъмнят, че Русия действително ще реши да нападне Украйна) подобни думи звучат като основание за всяка една държава да влага повече в защитата си:

No, this is not a joke! Putin claims Russia has never threatened anyone — and never does — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026