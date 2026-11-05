Турски разузнавателен самолет патрулира в Черно море

Турски самолет е излетял за разузнавателна мисия над Черно море, съобщава мониторинговата група „Кримски вятър“ (Crimean Wind).

Данни от портала за проследяване на полети Flightradar показват, че морски патрулен самолет ATR P-72 MPA на Военноморските сили на Турция – с позивна MARTI10, е излетял от летище „Измит“ и се е насочил към южната част на Черно море за изпълнение на патрулна задача.

В края на октомври премиерът Румен Радев и президента на Република Турция Реджеп Ердоган се разбраха България и Турция да засилят съвместните двустранни и тристранни инициативи заедно с Румъния за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море.

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Тогава турският президент изрази съпричастността си за нанесените удари с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Обща бе позицията, че предложеният от премиера Радев на заседанието на Европейския съвет мораториум върху военните удари срещу търговското корабоплаване в Черно море е разумен и възможен изход в интерес на всички държави.

Няколко дни по-късно имаше разговор по темата между България, Румъния и Турция чрез министрите Димитър Стоянов, Щефан Раду-Опря и Яшар Гюлер. Министрите и началниците на отбраната на трите страни проведоха официална среща в София, за да обсъдят ситуацията в Черно море и съвместните мерки за гарантиране на сигурността.

Тристранната среща се състоя на фона на зачестилите атаки срещу търговски кораби в региона. Димитър Стоянов обяви, че трите държави са постигнали съгласие за създаване на тристранен механизъм за координация в Черно море. Чрез него ще се провеждат редовни консултации, ще се обменя информация и ще се предприемат съвместни действия за ранно предупреждение и предотвратяване на инциденти.

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Преди дни пък стана ясно, че Турция ще ръководи операция по разминиране на Черно море, за да бъде възстановен търговският трафик и износът на украинско зърно.

Плановете са част от по-широка стратегия за гарантиране на сигурността на Украйна след евентуално прекратяване на войната, която предвижда и разполагането на европейски военни сили в страната, съобщи британският вестник „Гардиън“.

Предвижда се също изтребители да участват в осигуряването на сигурността при възобновяване на работата на украинските граждански летища.