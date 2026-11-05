Ново: В три държави ще може да се полага матура по украински

Учениците в Англия, Уелс и Северна Ирландия ще могат да полагат матура по украински от 2028 г. като част от правителствените планове, съобщи "Скай нюз". Това следва съобщения, че броят на полагащи изпит по руски, се е увеличил рязко през последните години, вероятно защото украинските ученици са били насърчавани при липса на възможност за полагане на изпит по украински език. Още: Как Русия се опитва да унищожи украинския език

Нова възможност

Новият зрелостен изпит, който ще бъде достъпен за всички ученици, е насочен предимно към онези, които са били принудени да напуснат домовете си вследствие на пълномащабното руско нахлуване през 2022 г. Според информация, през 2025 г. украински официални лица са изразили "дълбока загриженост", че принуждаването на разселените тийнейджъри да изучават руски език може да доведе до повторно травмиране, пише БНР.

Министърът на образованието Луси Пауъл заяви, че украинците и техните деца трябва да имат "всички възможности" да поддържат връзка със своята родина и култура. Тя добави, че курсът ще даде на учениците "шанс да развият езиковите си умения и да се докоснат до богатата култура и история на Украйна, като същевременно отваря врати към бъдещо образование и професионална реализация".

От правителството посочиха, че това е израз на "неизменната подкрепа" на Обединеното кралство за украинската общност.

Украинският заместник-министър на образованието и науката Андрий Бутенко заяви, че "приветства поредната стъпка на британското правителство, която предоставя на украинските деца реален избор в образованието, като същевременно зачита тяхната идентичност".

Още: След приет закон: Българчетата в Украйна ще могат да учат повечето предмети на български език