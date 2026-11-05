Малко след антирекорда: Еврото стигна почти месечен връх

На 27 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 12 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1126 спрямо щатския долар. Такива ниски равнища не бяха наблюдавани от около година и половина, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута. Постепенно единната европейска валута започна да се възстановява бавно. В началото на ноември тя започна с по-високи стойности в сравнение с последния работен ден през октомври, след което премина и ключовата психологическа бариера от 1,12 спрямо долара. А днес еврото е близо до най-добрите си постижения за последния месец.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 5 ноември, за 1,1244 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,12% над последното отчетено ниво в сряда. Рекордът за последния месец е 1,126 от 6 октомври.

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Европейската централна банка определи на 4 ноември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1267 щатски долара.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 октомври, когато слезе на ниво 1,1126.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 6 октомври - 1,126 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 октомври 2026 г. - 1,1126.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.