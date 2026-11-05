Сделката с Путин се проваля: Тръмп вероятно няма да получи никакъв руски дизел

Спорният ход на Доналд Тръмп да внася руски дизел в САЩ преди междинните избори, провели се на 3 ноември американско време, явно се проваля. Два от първите танкери, първоначално предназначени за Щатите, внезапно се отклониха от курса си. Очевидното отклонение се случи на фона на по-нататъшното влошаване на ситуацията с доставките на дизел в страната - нови данни показват, че запасите са спаднали под 100 млн. барела за първи път от повече от две десетилетия.

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Свиването на предлагането заплашваше да окаже допълнителен натиск върху горивото, което е жизненоважно за американската икономика.

Тръмп сключи споразумение с руския диктатор Владимир Путин в седмиците преди изборите за Конгрес в САЩ за закупуване на партиди дизелово гориво и внасянето им в страната, в опит да понижи цените и да си осигури политическа подкрепа. Усилията му обаче не помогнаха особено на републиканците - кандидатите на Демократическата партия спечелиха с огромно предимство и поеха контрола над двете камари на Конгреса, като новите конгресмени и сенатори ще встъпят в длъжност през януари догодина.

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Споразумението, заради което Вашингтон вдигна санкции на Москва, предвиждаше Руската федерация да изнесе незабавно 300 000 тона дизел, или 2,25 милиона барела, последвани от 500 000 тона през ноември и 1 милион тона „веднага след това“, по думи на Тръмп. В същото време САЩ изнасят около 1,5 милиона барела дизел на ден.

Русия се съгласи да отмени самоналожената забрана върху износа на дизел и да доставя горивото на световните пазари, включително в САЩ, в опит да понижи цените на горивата. Щатите, от своя страна, направиха голяма отстъпка, за която беше ясно, че по никакъв начин няма да промени световните цени. Тръмп обаче искаше да действа преди междинните избори, изправен пред заплахата от поражение, което в крайна сметка стана факт.

Танкери от Русия за САЩ се отклоняват от курса си

"Талисман" (Talisman) – 20-годишен руски танкер, подложен на санкции от САЩ, Великобритания и ЕС, и принадлежащият на Хонконг танкер „Леруо“ (Leruo), плаващ под флага на Сиера Леоне, който е санкциониран от Великобритания, ЕС и Канада, вече не посочват атлантическото крайбрежие на САЩ като своя дестинация.

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В понеделник Leruo промени сигнала си на Бразилия, докато Talisman се отклони от Атлантическия океан и навлезе в Средиземно море, където в момента се намира край бреговете на Алжир. Той подава сигнал „в очакване на заповеди“, което предполага, че товарът все още няма потвърден купувач или пристанище на местоназначение.

Трети танкер, натоварен с руски дизел - гръцкият „Агиои Фанендес“ (Agioi Fanendes) - сякаш продължава пътуването си към САЩ, но също така подава сигнал, че е „в очакване на инструкции“, предава Financial Times. Собственикът му Eastern Mediterranean Maritime по-рано заяви пред изданието, че корабът „плава в очакване на инструкции, тъй като пристанището за разтоварване все още не е потвърдено“.

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Beast – танкер, подлежащ на санкции, собственост на Сейшелите, който е бил натоварен в руското пристанище Приморск на 27 октомври, – обаче също е отплавал към САЩ и подава сигнал „Atlantic“, което показва, че се насочва към атлантическото крайбрежие на Щатите.

Никой от собствениците на танкерите, подлежащи на санкции, не е бил открит за коментар.

Американски губернатор с инструкции пристанищата да не приемат руски дизел, иначе ще има санкции

Снимка: Getty Images

Сделката на Тръмп с Путин разгневи демократите и някои републиканци в Конгреса, които заявиха, че споразумението може да е незаконно, и поискаха той да го отмени. Тази седмица губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил написа писмо до операторите на пристанища и терминали в своя щат, който служи като пункт за доставка на товари, пристигащи в пристанището на Ню Йорк, като ги предупреди да отказват достъп на всеки танкер, превозващ руски дизел. В противен случай рискуват тежки санкции: Губернаторът на Ню Джърси със заповед до пристанищата да не приемат руския дизел.

„Две от трите руски пратки дизелово гориво, предназначени за САЩ, вече са пренасочени към други дестинации“, потвърди Мат Смит, който е анализатор в Kpler. „Третият танкер, Agioi Fanendes, трябва да пристигне в Ню Йорк този уикенд. Въпреки това, предвид очевидното колебание от страна на американските купувачи - поради регулаторни, законодателни и санкционни проблеми - няма да е голяма изненада, ако и този танкер се отклони от курса си".

Джейкъб Мелдгаард, главен изпълнителен директор на компанията за продуктови танкери TORM, заяви, че малкото пратки, натоварени досега, а и очевидното им пренасочване, показват, че „дори преди Конгресът да бъде контролиран от демократите, изглежда, че не е толкова лесно да се реинтегрира Русия в по-широката икономика - дори когато имаш администрация, която се опитва да го направи“.

Доставките на дизелово гориво паднаха рязко в резултат на загубата на световни рафиниращи мощности, свързана с войните в Иран и Украйна. Цените на фючърсите за дизелово гориво са се повишили с повече от 60 процента, откакто Тръмп започна войната с Иран през февруари тази година. Вчера, след изборното поражение, републиканецът призна, че именно заради този конфликт цените са станали толкова високи: Свален на земята, Тръмп призна: Високата цена на бензина идва от Иран, не от Украйна (ВИДЕО).