Украинските дронове рушат: Пак гори Рязанската рафинерия, складова база на Wildberries - също (ВИДЕО)

Войната на дронове, която се роди заради наредената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна инвазия в Украйна, продължава да гори всяка нощ особено силно – и дневната светлина не е изключение, но през нощта пиковете са по-големи. Сега в Русия пак има пожари, които да осветяват нощта – отново, този път в Рязанска област.
От видимата досега информация и появилите се в Телеграм видеокадри се вижда, че са атакувани и уцелени поне два обекта. Първият – Рязанската рафинерия, която е собственост на "Роснефт". Годишно тя преработва около 13 млн. тона суров петрол, но би могла да преработи максимално 17-19 млн. тона суров петрол. Има и геолокализация на ASTRA, руски информационен опозиционен телеграм канал, който е заклеймен от режима на Путин като чуждестранен агент – геолокализацията показва, че кадрите с огромни пламъци са точно от рафинерията:
В последните 7 дни, преди тази атака, Украйна порази други 5 големи руски рафинерии, които преставляват поне 16% от преработвателния капацитет на Русия за суров петрол - ОЩЕ:
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И още – уцелена е и складова база на най-големия руски онлайн търговец Wildberries. А засега губернаторът на Рязанска област Павел Малков мълчи в официалния си канал в Телеграм и не казва нищо – очаква се скоро да проговори.