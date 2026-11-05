Междинните избори в САЩ - разгром за Тръмп и републиканците:

Украинските дронове рушат: Пак гори Рязанската рафинерия, складова база на Wildberries - също (ВИДЕО)

05 ноември 2026, 6:37 часа 923 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Украинските дронове рушат: Пак гори Рязанската рафинерия, складова база на Wildberries - също (ВИДЕО)

Войната на дронове, която се роди заради наредената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна инвазия в Украйна, продължава да гори всяка нощ особено силно – и дневната светлина не е изключение, но през нощта пиковете са по-големи. Сега в Русия пак има пожари, които да осветяват нощта – отново, този път в Рязанска област.

От видимата досега информация и появилите се в Телеграм видеокадри се вижда, че са атакувани и уцелени поне два обекта. Първият – Рязанската рафинерия, която е собственост на "Роснефт". Годишно тя преработва около 13 млн. тона суров петрол, но би могла да преработи максимално 17-19 млн. тона суров петрол. Има и геолокализация на ASTRA, руски информационен опозиционен телеграм канал, който е заклеймен от режима на Путин като чуждестранен агент – геолокализацията показва, че кадрите с огромни пламъци са точно от рафинерията:

В последните 7 дни, преди тази атака, Украйна порази други 5 големи руски рафинерии, които преставляват поне 16% от преработвателния капацитет на Русия за суров петрол - ОЩЕ:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

И още – уцелена е и складова база на най-големия руски онлайн търговец Wildberries. А засега губернаторът на Рязанска област Павел Малков мълчи в официалния си канал в Телеграм и не казва нищо – очаква се скоро да проговори.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
война Украйна руска рафинерия Рязан атака с дронове Рязанска петролна рафинерия Рязанска област руски рафинерии
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес