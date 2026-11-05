"Получихме гавросъдие и шамар в лицето": Майката на убития Митко за излизането на свобода на близнаците

Три години след убийството на Митко справедливост не получихме. Напротив, получихме един шамар в лицето, и то много сериозен. Двама от участниците в убийството на Митко бяха подведени под отговорност по най-лекия член от закона и съвсем скоро ще бъдат на свобода. Това каза майката на убития Димитър от Цалапица - Атанаска Бакалова, в ефира на Нова телевизия. Близнаците Борислав и Валентин Динкови, осъдени за укривателство, скоро може да излязат на свобода.

ОЩЕ: Близнаците от Цалапица получиха по-големи присъди

По думите на майката заради работата им в трудово-поправителното общежитие в Смолян и приспадането на изтърпяното наказание Валентин Динков може да бъде освободен около Нова година. Малко след него е възможно на свобода да излезе и брат му Борислав.

Атанаска бе категорична, че двамата е трябвало да бъдат съдени заедно с Рангел Бизюрев, защото заедно са участвали в убийството на Митко.

"Рангел Бизюрев получи 17-годишната присъда. Правосъдие ли е това? Не, това не е правосъдие. Това е гавросъдие - гавра с потърпевшите, гавра с жертвата и голям шамар за нас“, заяви почернената майка.

Майката не възнамерява да се откаже от битката си и вече търси правата си и пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.