Зеленски с остри думи за Мъск: Опасно е толкова власт да е в ръцете на един човек (ВИДЕА)

Опасно е, когато толкова много власт е съсредоточена в ръцете на един много богат човек. Опасно е и когато властта е съсредоточена в ръцете на един човек, който не разполага с много пари. В това се състои и самата същност на разделението на властите – да се гарантира, че всичко не е съсредоточено в ръцете на един-единствен човек. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в поредица от изявления относно ролята на най-влиятелните хора в света. Той отправи директни критики към собственика на SpaceX и X Илон Мъск.
ОЩЕ: Откритата враждебност на Мъск към Украйна и дребният шрифт в договорите за Starlink
Zelensky on Elon Musk: Having so much power concentrated in the hands of a very rich person is dangerous. Concentrating power in the hands of one person who doesn't have much money is also dangerous. That is the whole point of the separation of powers — making sure that everything is not concentrated in the hands of one person.— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
Повод за реакцията на Зеленски станаха и коментарите на Илон Мъск относно загубите на Русия на бойното поле и разсъжденията му за гибелта на войници. "Не ни харесва отношението му към тази война, когато той разсъждава за това как Русия губи войници. Агресорът – нека, слава Богу, губи войници, които се намират на чужда територия, а не на собствената си земля", подчерта Зеленски.
Zelensky on Elon Musk: We don't like his attitude toward this war when he thinks about how Russia is losing soldiers. The aggressor — God bless that they lose soldiers who are on another territory, not on their own land. I don't know whether he is serious or not serious when he is joking. These are not jokes that I can understand, but I understand jokes very well.— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
Президентът на Украйна направи разграничение между хумора и трагедията на войната. "Не знам дали говори сериозно, или не, когато се шегува. Това не са шеги, които мога да разбера, а иначе разбирам от шеги много добре".
Zelensky: Elon Musk is the richest man in the world, so they say. And who is the second richest? Putin. Maybe Putin is the richest. I don't know. It's frightening. https://t.co/7YiOkOlCXM— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
Зеленски засегна и въпроса за финансовия ресурс зад глобалната политика, поставяйки под съмнение официалните класации за най-богатите хора. "Илон Мъск е най-богатият човек в света – така поне казват. А кой е вторият по богатство? Путин. Може би Путин е най-богатият. Не знам. Плашещо е", коментира президентът.