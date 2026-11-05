Войната в Украйна:

Зеленски с остри думи за Мъск: Опасно е толкова власт да е в ръцете на един човек (ВИДЕА)

05 ноември 2026, 9:54 часа 283 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски с остри думи за Мъск: Опасно е толкова власт да е в ръцете на един човек (ВИДЕА)

Опасно е, когато толкова много власт е съсредоточена в ръцете на един много богат човек. Опасно е и когато властта е съсредоточена в ръцете на един човек, който не разполага с много пари. В това се състои и самата същност на разделението на властите – да се гарантира, че всичко не е съсредоточено в ръцете на един-единствен човек. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в поредица от изявления относно ролята на най-влиятелните хора в света. Той отправи директни критики към собственика на SpaceX и X Илон Мъск.

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Повод за реакцията на Зеленски станаха и коментарите на Илон Мъск относно загубите на Русия на бойното поле и разсъжденията му за гибелта на войници. "Не ни харесва отношението му към тази война, когато той разсъждава за това как Русия губи войници. Агресорът – нека, слава Богу, губи войници, които се намират на чужда територия, а не на собствената си земля", подчерта Зеленски.

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Президентът на Украйна направи разграничение между хумора и трагедията на войната. "Не знам дали говори сериозно, или не, когато се шегува. Това не са шеги, които мога да разбера, а иначе разбирам от шеги много добре".

Зеленски засегна и въпроса за финансовия ресурс зад глобалната политика, поставяйки под съмнение официалните класации за най-богатите хора. "Илон Мъск е най-богатият човек в света – така поне казват. А кой е вторият по богатство? Путин. Може би Путин е най-богатият. Не знам. Плашещо е", коментира президентът.

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Владимир Путин Илон Мъск Володимир Зеленски война Украйна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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