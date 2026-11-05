Хакери откраднаха данни от 39 британски училища и ги публикуваха в тъмната мрежа

Най-малко 320 000 училищни файла, откраднати по време на кибератака срещу сървърите на Общинския съвет на Бристъл, са открити, публикувани в тъмната мрежа.

През септември хакери атакуваха платформата на общината „Търговия с училища“ и получиха достъп до данни от 39 британски училища в региона.

Съветът заяви, че специализирани разследвания вече са идентифицирали „значителен брой файлове“, за които се смята, че са били взети от мрежата и са станали достъпни онлайн.

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Разследващите продължават да проверяват публикуваните материали „възможно най-бързо“, за да разберат каква информация е била публикувана и кои училища или лица може да бъдат засегнати, добави съветът.

Инструкции към засегнатите

Училищата призоваха родителите и учениците да бъдат „предпазливи“ към неочаквани имейли, текстови съобщения и телефонни обаждания и да избягват да кликват върху връзки или да отварят прикачени файлове в неочаквани съобщения.

Вик Верма, директор на отдела за образование и умения в Общинския съвет на Бристъл, заяви, че е ясно, че новината за кражба на данни, свързана с тази кибератака, „ще бъде обезпокоителна за родителите, училищния персонал и по-широката училищна общност“.

Източник: БГНЕС

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„Разбираме, че хората ще искат отговори за това каква информация може да е била засегната и дали тя се отнася до тях или до семейството им“, продължи той, добавяйки, че определянето на това остава „ключов фокус на нашето разследване“.

„Докато тази работа продължава, ние гарантираме, че училищата, семействата и персоналът имат ясни съвети за практическите стъпки, които могат да предприемат, за да се защитят онлайн“, каза той. „Насърчаваме всички да останат бдителни, да внимават за неочаквани съобщения, имейли или телефонни обаждания и да следват указанията, споделяни чрез училищата.“

„Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с училища, специалисти по киберсигурност и партньори от правоприлагащите органи, за да разберем пълното въздействие на този инцидент. Ще държим училищата и родителите в течение, когато се появи повече информация.“

Платформата беше обект на атака на 21 септември и беше спряна на 25 септември. Тя предоставя системи за ежедневни задачи като планиране на уроци и заплати и може да съхранява чувствителна информация, включително файлове по образователна психология. Съветът не е потвърдил естеството на откритата онлайн информация.