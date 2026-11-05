Ужасяващите предсказания на Нострадамус за 2027 г.: Война в Черно море и световни пожари

Повече от 450 години след смъртта му Нострадамус продължава да привлича вниманието с мистериозните си писания. Астрологът от XVI век, чието истинско име е било Мишел дьо Нострадам, често се счита от вярващите за автор на предсказания за важни исторически събития, а някои днес търсят в неговите произведения улики за това, какво може да донесе 2027 година.

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Въпреки че той никога не е споменавал изрично 2027 г. в писанията си, някои тълкувания сочат, че 27-ите четиристишия в сборника му, известен като "Векта", биха могли да съдържат предупреждения за предстоящата година. Според тълкуванията, изтъкнати от "LADbible", се открояват пет възможни предсказания.

Пет ужасяващи предсказания на Нострадамус

Снимка: Getty Images

Едно от най-тревожните тълкувания се отнася до увеличаването на горските пожари. Пасаж, описващ небесен огън, движещ се от запад и разпространяващ се на изток, се свързва с големи пожари, които биха могли да засегнат различни части на света.

Финансовата нестабилност е друг възможен сценарий. В писанията на Нострадамус се споменава, че златото и среброто губят стойност, дълговете стават непосилни, а финансовите документи биват унищожени. Някои тълкуват тези редове като предупреждение за потенциална икономическа криза.

Пророчествата му изглежда също така се отнасят до конфликт около Черно море. Пасаж, в който се споменават Персия – историческото име на Иран – и Трапезунд, днес известен като Трабзон в Турция, е свързан с възможни военни и политически събития, засягащи Близкия изток.

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Политическите напрежения във Франция съставляват още една от петте интерпретации. Според някои сведения Нострадамус е писал за нападение срещу "Дофина" – историческа титла, свързана с наследника на френския престол. Някои коментатори смятат, че това споменаване може да се отнася за бъдещ политически наследник, тъй като страната наближава следващите си президентски избори.

Последното предсказание се различава значително от останалите. То засяга отдавна търсеното съкровище на Оук Айлънд в Канада, което ловците на съкровища се опитват да открият от десетилетия. Един от пасажите на Нострадамус споменава съкровище, скрито близо до дъб, ударен от мълния, което кара някои да спекулират, че то най-накрая може да бъде открито през 2027 г. Същото тълкуване обаче съдържа и по-мрачно предупреждение за съдбата на този, който го намери.

Струва си да се припомни, че тези предсказания са по-скоро тълкувания, отколкото потвърдени прогнози. Писанията на Нострадамус често са загадъчни и няма категорични доказателства, че той се е отнасял именно към събитията от 2027 г., пише "Marca".