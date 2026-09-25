"Ответните мерки на Русия са толкова разрушителни, че Киев повдига въпроса за прекратяване на огъня и се опитва да спре ударите ни с дронове "Геран". Това каза руският диктатор Владимир Путин и допълни, че "Киев трябва да усети ответните удари на Русия и да разбере, че ескалацията на ситуацията няма да доведе до желаните резултати". Путин стигна дотам да говори, че Русия била готова да поднови мирните преговори, но Украйна опитала да провали изборите за руския парламент като обстреляла "изборни секции" в Москва - нещо, което никой в Русия до този момент не беше казвал или показвал! Отделно, в прав текст руският външен министър Сергей Лавров каза тази седмица, че Русия нямала никакво намерение да спира "специалната военна операция".

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Военни действия

Путин заяви още, че Русия не се готви за никакви военни действия с Европа; няма основания за такива. По думите му "някои европейски представители, чрез ескалация на ситуацията, искат да продължат да използват Украйна като инструмент в борбата срещу Русия. Русия беше готова да възобнови контактите си с Украйна след изборите за Държавна дума, но Киев нанесе масирани удари по руска територия по време на изборните дни."

Putin:



Russia will continue to fight for the rights of compatriots abroad, including in the Baltic states, but through international legal methods. pic.twitter.com/eWfXZ7KcNR — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

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"Русия ще продължи да се бори за правата на рускоезичното население на балтийските държави, но изключително чрез международноправни средства", каза още диктаторът, съобщи Интерфакс.

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