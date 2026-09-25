755 000 ученици по-малко и липса на персонал: Предизвикателствата пред украинските училища

Училищата в Украйна са изправени пред три ключови предизвикателства: демографски спад, рискове за сигурността и неравнопоставен достъп до присъствено обучение. Това са заключенията, до които стигнаха анализатори от благотворителната фондация savED, които анализираха данни за състоянието на образованието в Украйна, предаде РБК-Украйна.

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Броят на учениците и учителите намалява

През 2026 г. приблизително 243 300 деца са постъпили в първи клас. В същото време общият брой на учениците в Украйна е намалял със 755 600 за четири години. Подобна тенденция се наблюдава и сред учителите: броят им е намалял с 52 700 за този период. Ситуацията е повлияна от демографския спад и промените в населението. Следователно географията на търсенето на образование също се измества: в някои общности броят на децата намалява, докато други са изправени пред допълнителен натиск върху образователната инфраструктура.

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Безопасността определя формата на обучение

Безопасността остава един от основните фактори, определящи как функционират училищата в различните региони. Общностите продължават да изграждат убежища, да възстановяват образователната инфраструктура, да инвестират в енергийна устойчивост и транспорт и се опитват да върнат децата към присъствено обучение. В същото време условията могат да варират значително не само между регионите, но и между отделните общности и училища.

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„Започваме петата учебна година на пълномащабна война с много различни местни предизвикателства: ситуацията в регионите, където действа нашата фондация, може да варира от общност до общност. Но, за съжаление, всички са обединени от повишената опасност; това ясно се демонстрира от събраните данни“, отбеляза съоснователят и стратегически директор на savED Анна Новосад.

Неравномерност

Според нея именно неравномерната ситуация в регионите влияе върху достъпа на децата до образование и създава допълнителни трудности за прилагане на образователни промени.

Промените в съдържанието на образователния процес остават отделно предизвикателство. За учениците от 10-11 клас настоящият образователен модел ще бъде запазен, за да могат да завършат гимназия по програмите, с които са започнали. Това би трябвало да предотврати прехода към нов тригодишен модел по средата на образователния цикъл. Същевременно новият модел на специално средно образование беше въведен в пилотен формат. Пълен преход към образование в 10-12 клас е планиран за 1 септември 2027 г.

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От savED отбелязват още, че два паралелни процеса засягат образованието. От една страна, държавата и общностите адаптират системата към продължителна война – разширяват мрежата от убежища, възстановяват инфраструктурата и разработват решения за връщане на децата към присъствено обучение. От друга страна, демографският спад и разселването на населението променят структурата на образователната мрежа.

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