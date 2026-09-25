Путин уволни руските посланици във Великобритания и Франция: Европа очаква нова ескалация

Руският диктатор Владимир Путин уволни двама руски посланици в ключови европейски страни за два дни. Съответните укази бяха публикувани на официалния портал за правна информация. Бившият вече руски посланик във Великобритания Андрей Келин служи в Лондон от 2019 г. и според собствените му изявления е възнамерявал да напусне поста си през юли тази година.

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Оплаквания

След февруари 2022 г. работата на посланика в Лондон е парализирана, оплака се той в интервю за ТАСС: „Британските банки проверяват транзакциите на посолството с особена педантичност.“ През юни 2022 г. му беше забранено да влиза в сградата на британския парламент.

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Ден преди това Путин уволни Алексей Мешков, посланик на Русия във Франция, който служи там от 2017 г. Той ще се върне в Русия и ще стане губернатор в Тверска област. Междувременно Кремъл не бърза да назначава нови посланици. Според Дмитрий Песков, „поради липсата на двустранни отношения“ с Франция и Великобритания „няма особено бързане“, така че „възможно е да има паузи в смяната на посланици“, каза Песков.

Нова ескалация

Европа очаква нова ескалация от Кремъл. На 24 септември, след уволнението на Мешков, френският президент Еманюел Макрон заяви, че вижда признаци на нова вълна на мобилизация в Русия и не изключва нови „хибридни атаки“ срещу страни от ЕС, включително Франция.

Зеленски предупреди за сериозни проблеми с дроновете

По-рано испанският вестник El Mundo съобщи, че след пътуването на директора на ЦРУ Джон Ратклиф до Москва, американската разузнавателна агенция е споделила информация с европейските правителства за плановете на Русия да атакува Испания, Франция и Италия с помощта на безпилотни летателни апарати, предаде телеграм-каналът "Агенство". Според тази информация, Русия може да крие дронове Gerbera в контейнери на кораби на скрита флотилия и да ги изстрелва от Средиземно море срещу пристанища и критична инфраструктура.

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