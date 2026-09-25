Ясен е първият финалист на Европейското по волейбол! Действащият шампион ще защитава титлата си

Първият финалист на Европейското първенство по волейбол е ясен! Действащият шампион Полша записа още една категорична победа и ще защитава титлата си. Отборът на Никола Гърбич се наложи над Словения с 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) в 1/2/-финала, игран в Милано. Сега Полша чака победителя от двубоя между олимпийския шампион Франция и изненадата в турнира Финландия, който отстрани световния първенец Италия.

Полша не остави никакъв шанс на Словения

Срещата започна равностойно, но европейският шампион успя да натрупа преднина при 11:7 в първия гейм. Словенците така и не успяха да стопят аванса, като бяха най-близо при 23:24, но Полша успя да поведе. Във втората част отново момчетата на Гърбич бяха по-активни, като поведоха в началото, но Словения успя да изравни при 15:15, след като направи четири поредни точки. Мачът тръгна точка за точка, като имаше равенство и при 21:21. В този момент поляците направиха три поредни пункта. Словенците върнаха две, но отново загубиха частта.

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В третия гейм Словения поведе с 3:0, а след това и с 11:7. В този момент треньорът на Полша Никола Гърбич взе прекъсване. Поляците бързо успяха да изравнят още за 11:11 и за първи път поведоха при 13:12. Те не изпуснаха лидерството до края на мача, като завършиха с 25:18 при грешка в организацията на играта на словенците. Ник Муянович от Словения бе най-резултатен в мача с 20 точки. Бартоломей Боладж от Полша реализира 14, а съотборникът му Томаш Форнал - 11, колкото добави и центърът Бартоломей Лемански.

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