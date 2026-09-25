Радан Кънев за "Йотова и Украйна": Управляващите лъжат, че не подкрепяме

"Нека го кажа направо: управляващите лъжат. "Това е ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА ЕС и не е позицията на България” е изцяло лъжовно твърдение: ЕС заема позиции по външна политика с консенсус. Не може да има обща позиция, без да е подкрепена от България. България има две възможности - вето или подкрепа. Очевидно България е дала подкрепа. И правилно." Това коментира Радан Кънев в своя Фейсбук профил относно вече прословутия казус дали България е де факто и де юре част от ЕС и позицията на Съюза в подкрепа на Украйна и допълва, че "отсъствието от снимка засега не е вето и това не е позиция на ЕС, а на 51 държави, включително България и всички други членки на ЕС".

Илияна Йотова и Украйна

По думите му "г-жа Йотова (все повече ми се иска да кажа “другарката”, но още се въздържам) каза, че “тези изявления не се подписват” - но позициите на ЕС се подписват… Просто спрете да се излагате, и потвърдете разумната позиция, която заехте в Ню Йорк", призовава Кънев.

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Припомняме, че по-рано Антон Кутев от "Прогресивна България" заяви, че "позицията, изразена от Кая Калас, е обща позиция на ЕС и тя не е позицията на България. Позицията на България беше ясно изразена в речта на Илияна Йотова." Припомняме още, че след като върховния представител по външна политика в ЕК Кая Калас обяви, че България и още 50 държави подписаха общо изявление в подкрепа на Украйна и осъдиха руската агресия, президентът Йотова излезе с пост, че такова не е подписвала и че не е участвала в общата снимка.

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