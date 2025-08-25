Въпреки критиките: СОС упълномощи Терзиев да избере нова банка на София

На извънредно заседание Столичният общински съвет (СОС) даде мандат на кмета на София Васил Терзиев да избере нова обслужваща банка на Столичната община. Общинските съветници гласуваха единодушно с 47 гласа "За", "против" и "въздържали се" нямаше. Четирите банки, които получиха официална покана за участие в избора, са ДСК, ОББ, Уникредит и Юробанк.

Критиките

"Намираме се в поредния епизод от този мандат - в заседание, от което няма смисъл. Цялото заседание днес е абсолютно излишно. Това беше цирк, защото целия подход беше изцяло грешен. Ясно разбираме намеренията на кмета да смени банката, с която общината работи. Намираме се на излишно заседание, защото кметът сам може да си избере банка", заяви общинският съветник от групата на ГЕРБ Димитър Вучев.

Прошко Прошков от ГЕРБ посочи, че целта на заседанието е „не да дадем формална подкрепа“. „Формална подкрепа, за да се избере банка има. Дано тя да е с по-добри условия, по-добър начин на обслужване и по-добра доходност по отношение на Столична община", заяви той.

Според общинският съветник това е извънредна ситуация, създадена от непремерените действия на политици и администрация. „Изразихме политически опасения. За пръв път в живота си виждам поръчка, която не съдържа отдел техническа спецификация. Дано новата обслужваща банка на Столична община да предложи по-добри условия", каза още Прошков.