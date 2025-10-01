"Путин ще върви по пътя на войната до последния ден от съществуването си": Говори бивш президент на Литва (ВИДЕО)

Бившият президент на Литва Далия Грибаускайте смята, че руският диктатор Владимир Путин ще продължи да воюва до края на дните си. По време на Варшавския форум за сигурност тя каза пред TVP World, че европейците прекалено дълго са си правили илюзии, че стопанинът на Кремъл няма да им стори нищо. "Не бих казала „приятел“, но твърде дълго имаха илюзии и проявяваха наивност. След окупирането на Крим през 2014 г. нарекох Русия страна с белези на терористична държава. Бях критикувана от нашите партньори и приятели в Европа, дори в Литва. Но сега всички разбират и говорят за това, което казвах години по-рано. Наистина закъсняхме", каза тя.

Сравнения на Путин с Хитлер и Сталин

Тя сравнява Путин с Адолф Хитлер и Йосиф Сталин. "Можем да спекулираме и да импровизираме, но в реалността това е заради империалистическия код – философията, идеологията на т.нар. Велика Русия. Тя е вкоренена в голяма част от руското население и в неговите лидери, особено в ума на Путин", смята Грибаускайте.

На въпрос това ли иска Путин – връщане на империализма - тя отвърна: "Не мисля, че той знае какво означава „край на играта“. Но стъпвайки на пътя на войната, за него няма връщане назад. И аз смятам, че той ще върви по пътя на войната до края на съществуването си".

"Няма да има траен мир"

"Докато Русия се придържа към имперската си идеология и поведение, няма да има траен мир. В най-добрия случай ще има само пауза между войните", цитира я LRT.

Грибаускайте също така призова НАТО да отвърне с твърда ръка на руските провокации. "Ако може да се потвърди визуално, че самолет носи оръжия – да, той трябва да бъде свален", заяви тя при сценарий на нахлуване на руски изтребители в натовско въздушно пространство. За нея възпирането означава сила, а всяка илюзия за "умиротворяване" на Москва е "фатална" грешка.

