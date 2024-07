Путин срещу Зеленски: Политиките им за Украйна. Русия бяга и от Азовско море (ОБЗОР - ВИДЕО)

Усилията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин да откъсне от Украйна всичко, което армията му успя да завладее дотук от международно признатите украински земи, не спират и за миг.

На заседание на руското правителство, Путин изрично предупреди, че "е необходимо да не се забавя темпото за развитие и възстановяване на региона на Донбас и Новорусия" (бел. ред. - какво е Новорусия, припомнете си: Планът на Путин за Украйна: Новорусия, Малорусия и останалото към Полша). За целта по-бързо следвало да се включват дейности в тези региони в националните проекти на Руската федерация и да има по-лесен достъп до инструменти за това. Но Путин подчерта и, че тези "нови" региони трябвало да използват собствените си ресурси. По думите му, само през 2022 година били възстановени над 19 000 сгради – колкото обаче са разрушени, руският диктатор "забрави" да каже, както и от кого, и защо. "Забрави" и да уточни как точно текат руските ремотни: Подли трикове: Как Русия отнема жилищата на собственици в Мариупол (СНИМКИ и ВИДЕО)

Putin has instructed to include the illegally occupied parts of the Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia regions in national projects and to provide them with simplified access to support tools.



I know something better: get out of Ukraine. pic.twitter.com/gghNROThAm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 24, 2024

Руското правителство вероятно ще трябва допълнително да мобилизира руската икономика и военната индустрия, ако руската армия възнамерява да поддържа сегашния си темп на операции в средносрочен до дългосрочен план. Причината - Русия изчерпва своите съветски запаси от оръжие – според Британския международен институт за стратегически науки Русия ще може активно да поддържа ниво от около 3000 бронирани превозни средства на фронтовата линия в Украйна до 2026-2027 година. Не е ясно обаче дали руските военна промишленост ще може да произведе достатъчно военни превозни средства, за да парира високо ниво на загуби на оборудване дори при по-сериозно обръщане на руската икономика към военно положение. По-нататъшната икономическа мобилизация вероятно ще бъде силно непопулярна сред руснаците, които до голяма степен са апатични към войната, стига тя да не се отрази на ежедневието им, а промяната т.е. да се дава още повече за армията, вече може да има много негативен обществен ефект, пише в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Косвеният отговор на Зеленски

"Докато очакваме решенията на партньорите ни, с които работим да увеличим ресурсите и капацитета да нанасяме удари дълбоко в руския тил, търсим собствени решения (т.е. собствено производство). Ключово е ползването на дронове и способностите ни за иновации, украинските войници се доказаха в това отношение. Нашата ракетна програма (също) има добро развитие и постепенно наближаваме до момента, в който да използваме ракети собствено производство, а не да разчитаме само на ракети, доставени от нашите партньори. С времето, Украйна трябва да постигне максимална независимост в сферата на отбраната – такива държави винаги намират ефективни партньори и реализират интересите си по-лесно". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. Думите му са показателни и още веднъж демонстрират към какво се стреми Киев, за да се отърве от задушаващото влияние на Кремъл:

ОЩЕ: Важно ограничение за F-16 пред Украйна, за да не бъдат свалени от Русия

На този фон, говорителят на украинското командване „Юг“ капитан Дмитро Плетенчук заяви, че руският военен флот се е изтеглил и от Азовско море след украинския удар срещу ферибота "Славянин". Плетенчук визира въпроса с установяването на постоянна руска морска военна база в Азовско море – по думите му, Кремъл се е отказал, защото руската оценка е, че този район не е безопасен. Според сутрешната справка на украинския генщаб, няма нито един руски военен кораб в Азовско море и само един руски кораб, носител на ракети с морско базиране "Калибър" в Черно море. Въпросният кораб може да носи до 4 ракети "Калибър": Украйна потвърди: Ударихме последния ферибот на Русия в пристанище "Кавказ"

After the Ukrainian Armed Forces struck the ferry "Slavyanin," the Russian fleet withdrew from the Sea of Azov, according to Navy spokesperson Dmytro Pletenchuk. Previously, the Russians attempted to base themselves there, but now they have abandoned the area, recognizing it as… https://t.co/DtOU1j5pRc pic.twitter.com/qVoHmibn54 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2024

Друг говорител на украинската армия – Серхий Братчук, коментира, че за да опазят Кримския мост от удари с морски дронове, руснаците вече са потопили 30 баржи по протежението му. Този метод на защита – с баржи, цели да затрудни до крайност маневрите на морските дронове, което да ги превърне в лесни цели за унищожение преди да нанесат удар и поражения:

The Russians have deployed about 30 barges to protect the Crimean bridge, but this will not hinder the main objective of the Ukrainian Armed Forces, according to spokesman Serhii Bratchuk. He stated that the bridge will be destroyed in accordance with Ukrainian legislation. pic.twitter.com/TuRZZZTosd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2024

В Украйна обаче критиките към управлението на Зеленски не липсват. "Върховната рада (бел. ред. - украинският парламент) отиде ли в отпуск? Само си представете ситуацията за момент: събрахме оръжия и всички излязохме на почивка за месец (моренце и всичко). Войната ще почака, нали? Можете ли да кажете, че такава диващина не се проумява? Не, това е доста реална картина. Парламентът на воюваща страна е затворен а цял месец, до 21 август. Военни занопроекти - не ми пука. Корупция, евроинтеграция, ревизия на бюджета – голяма работа. Реформата на митниците, при която милиарди издуват нечии джобове - не му е времето" - това написа в профила си във Facebook украинският независим народен представител Серхий Рудик. Според него, ваканцията е в изхода на „много хора“ - и на първо място той посочва как правителството (то се избира с главна роля на украинския парламент) действа по резолюция за украинския държавен бюджет за срок от половин век без решение на парламента.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете по целия фронт в Украйна остава изключително висока за трети пореден ден. За денонощието на 24 юли е имало общо 149 бойни сблъсъка, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб. Прави впечатление, че за втори пореден ден има рязко намаление на извършваните бомбардировки с авиационни бомби от руснаците – 58 бомбардировки със 79 хвърлени бомби спрямо 41 бомбардировки с хвърлени 54 бомби. Преди тези две денонощия руснаците редовно хвърляха над 100 авиационни бомби дневно – възможно е намалението да е заради украинските атаки с дронове по руските военни летища в Морозовск и Ахтубинск.

A Russian soldier reacts to his ammunition cache exploding after being hit by just one Ukrainian FPV drone. pic.twitter.com/WjnhCfoMLx — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 24, 2024

Най-горещо си остава Покровското направление – 38 руски пехотни атаки там. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке обяви и Новоселовка Перша за превзета от руснаците. Той твърди това на база геолокализирани видеокадри, показващи как в къща в южните покрайнини на селото е издигнато знамето на СССР и добавя, че руските части вече са на 22 километра източно от Покровск, след като в началото на 2024 година са били на 38 километра. Руски телеграм канали твърдят, че руската армия вече е превзела всичко в Новоселовка Перша, освен последните две улици на селото в западните покрайнини – например "Двама майори", "Рибар" също констатира факта без да казва, че това значи пълно превземане на селото, което обаче изглежда въпрос на време. Новоселовка Перша е считано за един от последните големи укрепени райони за украинската армия на изток от линията на река Вовча (Волча) – анализ за Вовча и важността ѝ заедно с още 2 реки в Покровското направление на украинския военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец можете да си припомните тук: Зеленски предлага, Путин не иска да говори за мир: Идва още и още оръжие за Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

It is expected that Ukrainian forces will withdraw behind the river Vovcha in the area. Russian troops now stand 22 km East of Pokrovsk. Down from 38 at the beginning of this year.

Source video: pic.twitter.com/nQ8RisDuFj — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 24, 2024

New Russian video from the village, confirming the takeover. pic.twitter.com/uXylNOyv8a — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 24, 2024

110th Brigade of the AFU destroys enemy vehicles in Pokrovsk direction.https://t.co/ppywmTCz5s pic.twitter.com/SD3uzlpfYJ — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 24, 2024

Второто най-горещо направление този път е Кураховското – 32 руски пехотни атаки. Все още руснаците не са превзели изцяло Красногоровка, за която се бият от началото на годината, но се очаква това да се случи скоро. "Двама майори" уточнява, че в северната част на Красногоровка украинците удържат позиции – това беше картината и при предишния обзор. Прави впечатление, че от юг също има по-силен руски натиск – 13 руски пехотни атаки, всичките отбити, при Константиновка и Водяне, зад линията на Старомайорско и Урожайно в участъка на фронта "Времеевски". Появиха се и видеокадри от голяма руска атака с бронирана техника западно от Новомихайлова, в която са използвани 11 танка, 45 БТР-а и 12 мотоциклета, с общо около 200 войници. Атаката е спряна с безмилостен артилерийски огън и удари с дронове – унищожени са 6 танка, 7 БТР-а и всичките мотоциклети – ВИДЕОКАДРИ, 18+

Artillery from the 33rd Mechanized Brigade successfully halted an enemy mechanized assault, targeting the crews with cluster munitions. Lots of Russian losses. pic.twitter.com/255UhBdZU4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 24, 2024

Малко по-спокойно е било денонощието на север – 8 руски пехотни атаки в Харковска област, 8 и в Купянското направление и 15 в Лиманското. Няма новини за нещо по-голямо като руски успех – но украинският генщаб посочва, че в Харковска област този път има атаки от северозапад на град Харков, на границата с Русия, в района на село Сотницки Казачок. Другите са при село Тихо, североизточно от град Вовчанск (5-6 километра от границата с Русия) и в село Глубоко, което е на няколко километра от село Липци – целта на спомагателното направление на руската офанзива в Харковска област. За Глубоко вече и "Рибар" заговори как руснаците атакували и „прочиствали“ украински позиции.

ОЩЕ: Куп предупреждения: Украйна ще допусне ключов пробив на фронта (ОБЗОР – ВИДЕО)