Контролирано взривяват боеприпаси в "ЕМКО"

Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено на територията на завод "ЕМКО" в село Белица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово. Взривяването ще бъде осъществено от специализирани екипи от 13 до 16:00 часа. Ще бъде задействана и националната система за предупреждение BG-ALERT.

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От полицията съобщиха за предстоящите действия във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасността в района.

Припомняме, че на 10 август след взрив в склад на фирма "ЕМКО" край тревненското село Белица избухна пожар от излетелите отломки в района.

Днес от прокуратурата съобщиха, че работното досъдебно производство за взрива в склада на военния завод "ЕМКО" е палеж, в следствие на което са възникнали взривове, които са застрашили живота на работниците. Налице е и унищожаваме на имущество в особено големи размери. "Все още не е извършен оглед на мястото. Възложил съм разследването на екип от следователи, които имат опит в такива случаи", съобщи окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков.