"Не контузия, а депресия": В Италия предизвикаха сериозен скандал около Карлос Алкарас

Една от големите звезди на тениса Карлос Алкарас продължава да отсъства от кортовете. В средата на април месец испанецът получи контузия на китката, която ги принуди да се оттегли от участието си на турнира в Барселона. Впоследствие той пропусна куп надпревари, включително Ролан Гарос и Уимбълдън. Очакваше се, че световният №2 ще се завърне в игра на Мастърс-а в Синсинати, след като бе подал заявка за участие, но след това обяви, че не е готов. Появата му на US Open също е под сериозен въпрос.

Полемика около състоянието на Карлос Алкарас

Тъй като няма официална информация за травмата на Алкарас, главният медицински директор на Италианската тенис федерация Джани Даниеле направи интересно предположение. Той предизвика полемика с коментарите си относно състоянието на испанеца, след като изрази съмненията относно естеството на контузията и намекна, че може би преминава през период на психологически спад, който се отразява на нивото му на корта. В интервю за италианския вестник "La Repubblica" Даниеле заяви: "Все още не е ясно естеството на контузията на китката на Алкарас, а сега се засилват спекулациите, че той преминава през период на психологическа слабост, тъй като иска да възвърне предишното си ниво, но страда от нещо като депресия - това е порочен кръг, който му пречи да си възвърне самочувствието."

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Следващата му забележка породи още повече въпросителни относно ситуацията с Алкарас. "Съмненията започнаха да излизат на повърхността", добави Даниеле, изразявайки съжаление, че сънародникът му Яник Синер не е успял да се изправи срещу играч от нивото на испанеца. Мълчание около състоянието на Алкарас подтикна Даниеле да свърже физическото и психическото състояние на тенисиста - интерпретация, която предизвика полемика, предвид деликатността на темата за обсъждане на психическото състояние на играч без официално медицинско съобщение.

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