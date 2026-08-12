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Новак във Висшата лига се огледа в украинец, уличен в употреба на допинг

12 август 2026, 14:05 часа 612 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Новак във Висшата лига се огледа в украинец, уличен в употреба на допинг

Новакът във Висшата лига Ковънтри е основният кандидат за привличане на крилото на Челси Михайло Мудрик, твърди британската преса. Украинецът се завърна в игра преди броени дни, след като в продължение на близо две години изтърпяваше наказание за употреба на забранени вещества.

Франк Лампард познава отлично качествата на Мудрик

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо за момента няма планове да разчита на бившия играч на Шахтьор Донецк в краткосрочен план, заради което и от клуба готвят отдаването му под наем. Ковънтри е вариант за „сините“ заради това, че мениджърът Франк Лампард познава Мудрик от престоя си на „Стамфорд Бридж“.

Друга опция пред лондончани е изпращането на крилото в техния дъщерен клуб Страсбург от френската Лига 1. Вариант за тима обаче е бившият нападател на казахстанския Кайрат Дастан Сатпаев. Според правилата на ФИФА Челси може да отдаде под наем до трима играчи на конкретен друг отбор - в случая Страсбург, като две от тези квоти вече са заети от Дженезис Антуи и Филип Йоргенсен.

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Челси Висша лига допинг Ковънтри Михайло Мудрик
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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