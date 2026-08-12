Новак във Висшата лига се огледа в украинец, уличен в употреба на допинг

Новакът във Висшата лига Ковънтри е основният кандидат за привличане на крилото на Челси Михайло Мудрик, твърди британската преса. Украинецът се завърна в игра преди броени дни, след като в продължение на близо две години изтърпяваше наказание за употреба на забранени вещества.

Франк Лампард познава отлично качествата на Мудрик

🚨 Chelsea will consider allowing Mykhailo Mudryk to leave Stamford Bridge on loan this summer.



Three or more Premier League sides have made enquiries, including Frank Lampard's Coventry City.



A temporary switch to Strasbourg is also possible, with Chelsea having one loan spot… pic.twitter.com/lHMb6QbU6O — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 12, 2026

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо за момента няма планове да разчита на бившия играч на Шахтьор Донецк в краткосрочен план, заради което и от клуба готвят отдаването му под наем. Ковънтри е вариант за „сините“ заради това, че мениджърът Франк Лампард познава Мудрик от престоя си на „Стамфорд Бридж“.

Друга опция пред лондончани е изпращането на крилото в техния дъщерен клуб Страсбург от френската Лига 1. Вариант за тима обаче е бившият нападател на казахстанския Кайрат Дастан Сатпаев. Според правилата на ФИФА Челси може да отдаде под наем до трима играчи на конкретен друг отбор - в случая Страсбург, като две от тези квоти вече са заети от Дженезис Антуи и Филип Йоргенсен.

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