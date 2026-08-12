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Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот

12 август 2026, 13:07 часа 1382 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот

Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Нашите реактивни дронове "Паляница", ракети "Нептун" и военноморски безпилотни системи уцелиха прецизно определените цели. Потвърдени са попадения срещу позиции на противовъздушната отбрана, кейове и пристанищна инфраструктура", каза Зеленски в телеграм канала си.

Междувременно украинските дронове затвориха и руския зърнен терминал в Новоросийск. След нощната украинска атака той е спрял работа, собственикът на съоръжението е потвърдил, че има щети без да уточнява размера им. Reuters информира, че терминалът е затворен и не работи. А местната ВиК съобщи, че и водата в Новоросийск е спряна заради щети от атаката.

Припомняме, че до една трета от руския износ на зърно преминава през пристанището на Новоросийск.

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По-рано, през юли, украинските удари в Азовско море вече парализираха руския износ на зърно там. Според оценките на The Moscow Times тогава заради украаинските атаки Русия е изнесла през същия месец една трета по-малко пшеница, 1,5 млн. тона, отколкото през същия месец през 2025 г. (2,1 млн. тона) и половината от средното за последните пет години през юли (3,1 млн. тона).

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Володимир Зеленски война Украйна руско зърно Новоросийск Паляница
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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