Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот

Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Нашите реактивни дронове "Паляница", ракети "Нептун" и военноморски безпилотни системи уцелиха прецизно определените цели. Потвърдени са попадения срещу позиции на противовъздушната отбрана, кейове и пристанищна инфраструктура", каза Зеленски в телеграм канала си.

WATCH: Russian air-defense trying to repel massive Ukrainian attack on Novorossiysk. pic.twitter.com/NDrw7G2KYP — Clash Report (@clashreport) August 12, 2026

Междувременно украинските дронове затвориха и руския зърнен терминал в Новоросийск. След нощната украинска атака той е спрял работа, собственикът на съоръжението е потвърдил, че има щети без да уточнява размера им. Reuters информира, че терминалът е затворен и не работи. А местната ВиК съобщи, че и водата в Новоросийск е спряна заради щети от атаката.

Припомняме, че до една трета от руския износ на зърно преминава през пристанището на Новоросийск.

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Aftermath of the Ukrainian strike on Novorossiysk’s grain terminal: one overpass collapsed and fires hit the complex. The Novorossiysk Grain Products Plant is a major port transshipment facility with two elevators, 300,000 tonnes of total storage capacity and berths able to… https://t.co/LjrvndREnG pic.twitter.com/PZFW33WSE0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2026

По-рано, през юли, украинските удари в Азовско море вече парализираха руския износ на зърно там. Според оценките на The Moscow Times тогава заради украаинските атаки Русия е изнесла през същия месец една трета по-малко пшеница, 1,5 млн. тона, отколкото през същия месец през 2025 г. (2,1 млн. тона) и половината от средното за последните пет години през юли (3,1 млн. тона).

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