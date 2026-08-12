Парите за оръжия в Украйна: Непокрити аванси, но похвала от САЩ за финансите (ОБЗОР - ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Украйна потвърди, че в началото на 2026 година основният му орган за обществени поръчки е натрупал над 1 млрд. долара авансови плащания за военна техника, боеприпаси и доставки, които не са достигнали до фронтовите части по график. Към 1 януари 2026 г. Украинската агенция за обществени поръчки в областта на отбраната (AOZ) е регистрирала 45,8 милиарда гривни (1,07 милиарда долара) просрочени вземания. Сумата представлява военни договори, по които са били изплатени държавни средства, но съответните доставки или документи са останали неизпълнени, съобщават турският информационен проект Clash Report и "Украинская правда".

Просрочените доставки с авансовите плащания в началото на 2026 година (1 януари) са скочили доста рязко – за сравнение, към 31 декември, 2025 година сумата е била 18 млрд. гривни, а година по-рано – 14,7 млрд. гривни. AOZ обаче казва, че към края на юли сумата от аванси, които са платени за още неизпратено оръжие (а срокът на съответния договор е изтекъл), вече е намаляла до 14,6 млрд. гривни. Приблизително 11,2 млрд. гривни са блокирани в продължителни съдебни дела, включващи четири проблемни доставчика по договори от 2024 година. 14,6 млрд. гривни са по-малко от 1% от общия бюджет на AOZ през текущата 2026 година.

Украинският център за борба с корупцията (AntAC) определи неизпълнените договори за обществени поръчки като "оръжия на хартия". Тръгна и брожение, че публично се публиуват данни, които са занижени, за да не избухва голям скандал. AOZ обаче се оправда с техническите условия на договорите, тъй като множество крайни срокове за доставка на оръжия изтекли едновременно на 31 декември 2025 година. Отделно, за забавянията е отговорна и Русия – руски въздушни удари са спрели производствения процес в поне две големи украински компании през лятото на 2025 година. Тези щети са обхванали над 20 млрд. гривни платени аванси, но до юни, 2026 година, съответните доставчици са успели да изпълнят доставките си.

Същевременно, в доклада си за 2026 г. Държавният департамент на САЩ казва, че Украйна изпълнява изискванията за фискална прозрачност. Въпреки военното положение, Украйна е запазила широк онлайн достъп до данните за бюджета си и задълженията си, възобновила е изцяло средносрочното бюджетиране и е публикувала необходимата информация за обществените поръчки, които провежда. В доклада се казва, че бюджетните документи предоставят съществено пълна картина на планираните приходи и разходи, но логично извънбюджетните военни сметки остават извън независимия одит. Такива сметки в бъдеще трябва да бъдат закрити или минимум да им бъде правен адекватен одит, посочва Държавният департамент.

US State Department says Ukraine meets the minimum requirements for fiscal transparency in its 2026 report. Despite martial law, Ukraine kept its budget and debt obligations widely accessible online, fully resumed medium-term budgeting and published public procurement… pic.twitter.com/lV2vmQFNHz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2026

Военните новини от Русия

Агенция "Ройтерс" съобщи, че Австрия е разбила мрежа, чрез която противно на санкциите на ЕС на Русия е прехвърлено европейско промишлено оборудване за над 3,3 милиона евро от 2022 г. насам. Базирана във Виена компания е използвала фиктивни фирми в няколко държави и е фалшифицирала сертификати за крайни потребители. Изнасяното оборудване е било използвано за производство на двигатели за руски ракети и изтребители. 28-годишен ръководител на беларуска компания е арестуван.

Междувременно, във Воронежката област, където според украинското разузнаване Кремъл планира да разположи севернокорейско ракетно подразделение, се строи и нов тренировъчен център за специалните сили на Росгвардия. Над 1,2 милиарда рубли - около 14,5 милиона долара - са отпуснати за казарми, подземен стрелбище, спортен комплекс и съоръжения за обучение на кучета. Южнокорейският вестник E-Today съобщава, че Воронеж се превръща в едно от ключовите места за интегриране на севернокорейски военни в руската армия. По украински разузнавателни данни във Воронеж ще има севернокорейско ракетно поделение с поне 120 балистични ракети КН-23.

Във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, който вече каза, че Русия очаква между 30 000 и 50 000 севернокорейски войници, категорично заяви, че след изборите за Думата (долната камара на руския парламент) Путин ще започне мобилизация. Изборите ще се проведат на 20 септември, 2026 година. Путин планира да хвърли няколкостотин хиляди руснаци в окопите до края на годината и същия брой отново догодина – и това е допълнение към тези, които Кремъл набира с пари, посочи Зеленски, като коментира, че планът на руския диктатор не бил особено сложен – за изборите за Думата да останат само партии, които са против истински преговори за мир сега. Руска партия, искаща мир, е "Яблоко" - но съдът се зае с нея, макар през 2021 година тя да събра само 1,34% подкрепа за изборите за Думата при необходими поне 5%, за да влязат депутати в долната камара на руския парламент. По думите на Зеленски, украинските разузнавателни и охранителни служби вече са получили заповеди - да направят всичко възможно, за да затруднят Русия да изпълни този план – ОЩЕ: Засега: Най-големият политически съперник на Путин е отстранен от изборите за Думата (ВИДЕО)

В две публикации в своя канал в Телеграм, лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Службата за сигурност на Украйна (СБУ), твърди, че администрацията на Путин има за цел да осигури около 65-70% избирателна активност в окупираните украински земи за изборите за Думата, като гарантира, че "Единна Русия" (партията на Владимир Путин) ще събере поне 70% подкрепа. Тези незаконни избори на украинска суверенна територия са опит на Кремъл да легитимира окупацията, казва Коваленко. Това е поредното доказателство, че режимът на Путин не вижда бъдеще без война и се страхува да покаже, че в Русия има антивоенни настроения, добавя той. "Същото беше и в Съветския съюз, който се разпадна поради икономиката и негативните настроения на хората, които критикуваха властта в кухните на панелките си. Въпреки това, военните, разузнаването, някои от олигарсите, които печелят пари от войната, Кириенко (ръководителят на руската президентска администрация) и самият Путин искат да продължат войната", казва Коваленко. Той също подчерта как Путин не крие плановете си за нова мобилизация и наесен, и в началото на 2027 година.

Част от продължаващите усилия на Русия да заличи всичко украинско в Донбас са новите учебници за 5-ти, 6-ти и 7-ми клас в окупираните части на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области. Това е русификация:

"History of Our Region: Donbas and Novorossiya. Grades 5, 6–7." - these are the "history" books Russia is introducing in the occupied territories of Ukraine. Starting September 1st of this year, they will be taught to 5th–7th grade students across occupied Donetsk, Luhansk,… pic.twitter.com/IBf0eA9wjJ — WarTranslated (@wartranslated) August 11, 2026

А през това време Владимир Путин обяснява как от нищо не го било страх, докато говори по темата с изкуствения интелект и развитието му, докато беларуската опозиционна медия NEXTA се подиграва, че след като всички руски служби се грижат за него, Путин е "тотално безстрашен". И още – пример как се изкривява картината на публичните изяви на Путин, за да се помпа някак рейтинга му: Ако се излагаш, да е докрай: Кортежът на Путин спря за среща с хората... на неработеща бензиностанция (ВИДЕО)

Putin: “I’ve never been afraid of anything”



Of course. That’s why his Valdai residence is protected by air defense systems, he is constantly surrounded by a tight ring of Federal Protective Service guards, and on foreign trips, even the contents of the presidential digestive… pic.twitter.com/HXZJYgxZJo — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 91 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 11 август е имало 237 бойни сблъсъка спрямо 212 на 10 август. Руснаците са хвърлили 284 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 29 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3422 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 180 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 11 155 FPV дрона, което е с около 500 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление стана най-горещият участък на фронта – 37 отбити руски пехотни атаки там за последните 24 часа според официалната украинска информация. 34 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Ситуацията там е трудна, руснаците опитват да превземат Олексиево-Дружковка, за да притиснат Дружковка по фланговете, казва украинският военен канал "Офицер". По-голямо затишие има при Гуляйполе, Запорожка област – само 6 руски пехотни атаки. Само 7 са били и в Лиманското направление, но в съседното от юг Славянско направление са станали 18 руски пехотни атаки, а в Купянското направление, северно от Лиман – 15. 13 руски пехотни атаки са организирани в Южнослобожанското направление, в района на Вовчанск и селата южно от него.

Drone pilots of Ukraine’s 28th Mechanized Brigade are operating on the Kostiantynivka front, striking Russian forces and working to prevent further advances in Donbas. #Ukraine pic.twitter.com/yJUvZtW7sJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2026

Уникална хвалба на руското военно министерство – превзето било село Щербаковка в Сумска област. Само че още от 2021 година то е обявено официално от Украйна за обезлюдено, т.е. преди старта на пълномащабната война, подпалена от Путин.

ОЩЕ: Украйна свива въздушния обръч около двореца на Путин. Русия ударно прави балистични ракети и дронове (ОБЗОР – ВИДЕО)

За пореден ден украинските ВВС не дават данни колко точно ракети е изстреляла Русия през нощта срещу цели в Украйна. Тази тенденция започна на 9 август, когато имаше масирана руска ракетна атака и атака с далекобойни дронове, насочена главно срещу Одеса. Тогава беше съобщено колко точно са били въздушните обекти и след изваждане на дроновете, за които украинските ВВС още дават точни числа, можеше да се пресметнат колко са ракетите – 17 балистични "Искандер-М"/КН-23 за онази атака. Но оттогава вече украинските ВВС не съобщават общия брой на изстреляните от Русия обекти. А ISW коментира, че засега изглежда Русия използва малко севернокорейски КН-23, вероятно за да провери колко може да се разчита на тях и да прави модификации, които да ги превърнат в по-точно и смъртоносно оръжие. ISW е американски мозъчен тръст, името му на български език е Институт за изучаване на войната.

Тази нощ по цели в Украйна руснаците са изстреляли 138 далекобойни дрона, както и 1 балистична ракета "Искандер-М" и 1 ракета Х-35 (използвано е единствено число в сводката за тази информация). Свалени са 112 дрона, като пак Одеска област е била основна цел, заедно със Суми – ОЩЕ: Стоп на 40% от пропан-бутана в Русия. Украински апокалипсис в Новоросийск, руски удари в Запорожие и Одеса (ВИДЕО)