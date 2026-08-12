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Джей Ди Ванс с натиск за Новоросийск: Отстъпи ли Зеленски и кои танкери остават мишена?

12 август 2026, 10:48 часа 870 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno
Джей Ди Ванс с натиск за Новоросийск: Отстъпи ли Зеленски и кои танкери остават мишена?

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е поискал от Киев да прекрати ударите срещу петролни танкери, използващи терминала на CPC (Каспийския тръбопроводен консорциум) край Новоросийск. Искането е било отправено при разговор между Ванс и украинския президент Володимир Зеленски на 31 юли, сочи разследване на Financial Times, потвърдено от Reuters. 

Според публикацията във Вашингтон е възникнало безпокойство, че Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании, като атакува нефтени танкери за превоз на суров петрол, идващ по петролопровода от Казахстан.

Според информацията Киев се е съгласил да не атакува инфраструктурата на CPC, както и кораби, които не са руски, които не превозват руски петрол и/или не са под украински санкции.

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Не е договорено обаче Украйна да прекрати като цяло ударите срещу Новоросийск или срещу руската енергийна инфраструктура. Киев продължава да атакува руски енергийни обекти.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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