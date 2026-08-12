"Изказването на Радев е неадекватно": Денков пита защо паметникът на Альоша не е предпазил от трагедията в Пловдив (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната" определиха изказването на премиера Румен Радев по повод убийството на Георги Кузев в Пловдив, а именно, че същите, които унищожават паметници на антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи по биячите от Пловдив. В тази връзка заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков попита защо паметникът на Альоша не е предпазил от трагедията в Пловдив.

"Над Пловдив до хълма се намира паметникът на Альоша. Защо Альоша не е педпазил тези младежи от това, което правят?", попита още Денков.

Истинският проблем според ПП

Според Денков България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистки младежки групи, които са под силно руско влияние.

"Основното средство на държавата е превенция и основна роля е на ДАНС. Тя за това е създадена, да вижда какви са рисковете и да ги предотвратява. От 2021 г. ДАНС, както и всички други разузнавателни служби се ръководят от хора, назначени от премиера Радев. Всичките те - очевидно за добра работа бяха наградени с втори мандат", отчете Денков.

В тази връзка той попита докладвала ли е ДАНС на премиера за рисковете, довели до убийството в Пловдив.

"Ако не му е докладвано - означава, че ръководството на ДАНС не се справя със задачите. Ако му е докладвала - значи премиерът носи лична отговорност за това, което се е случило", подчерта още Денков. ОЩЕ: Същите, които унищожават паметници на антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи по биячите от Пловдив

Намек за връзка с "Прогресивна България"

Денков предполага, че неадекватната рреакция е предизвикана от все повече нарастващата информация, че тези повлияни от Русия неонацистки групи вече симпатизират на неговото управление. "Вече има информация, че един от родителите на младежите подкрепят "Прогресивна България". Въпросът, който стои пред всеки един от нас, е в каква държава искаме да живеем? Изказванията на премиера Радев навеждат на мисълта, че той иска да живеем като държава в Русия, която в момента без съмнение е тоталитарна, бих казал даже фашистка", смята Денков.

Той даде пример с изказвания от типа, че опозицията е с изтекла необходимост. Това навежда на мисълта "Продължаваме промяната", че това правителстов и лично премиерът Радев са готови да ни отдалечат от европейската демокрация и да ни вкарат в държава тип Русия. ОЩЕ: "Партия с отпаднала необходимост": Арогантността на вицепремиера Христов предизвика остра позиция на "Демократична България"