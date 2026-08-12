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Хиляди туристи са в капана на Етна

12 август 2026, 13:09 часа 684 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Хиляди туристи са в капана на Етна

Летището в Катания на италианския остров Сицилия остана затворено и днес заради поредното изригване на вулкана Етна, което засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон. Въздушното пространство над летището е ограничено поне до 19:00 часа, като срокът първоначално беше до 13:00 часа българско време.

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Сред засегнатите от нарушения въздушен трафик са и много чуждестранни туристи. Етна, най-активният вулкан в Европа, изхвърля големи количества пепел и нажежени скални фрагменти от петък. Според Италианския национален институт по геофизика и вулканология (INGV) от два отвора на височина 2360 и 2750 метра се стичат гъсти потоци лава, като вече са се образували още два потока.

Полетите са нарушени от петък, а през последните дни въздушното пространство е напълно затваряно. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова.

Много пътници опитват да използват летището в Палермо или да пътуват с влак като алтернатива, посочва БТА.

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Вулкан Етна Полети
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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