Левски взе много важно решение преди плейофа за влизане в групите на Шампионска лига

Българският шампион Левски продължава европейската си приказка в Шампионска лига и това изисква компромиси в първенството. "Сините" преодоляха казахстанския Кайрат Алмати в третия кръг от предварителната фаза на турнира и сега им предстои плейоф за влизане в групите. На пътя на голямата им мечта стои гръцкият шампион АЕК Атина. Първият мач ще се изиграе на 18 август в София, а реваншът в южната ни съседка е насрочен за 26 август.

Отмениха Славия - Левски

По тази причина от Левски са решили да отменят следващия си мач от Първа лига. "Сините" трябваше да гостуват на Славия в мач от петия кръг на шампионата. Двубоят бе насрочен за 15 август, събота, от 19:00 часа на стадион "Александър Шаламанов", но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуално провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември 2026 година. Преди това обаче Българският футболен съюз ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на мача в програмата, след което СТК ще вземе решение.

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Първоначално се смяташе, че "сините" нямат намерение да отлагат мачове от първенство за сметка на евроучастието си. След победата над Кайрат обаче треньорът на тима Хулио Веласкес призна, че се обсъжда възможността програмата да бъде променена. В крайна сметка на "Герена" са преценили, че се нуждаят от повече време за подготовка и възстановяване за решителния си двубой. Новината за отмяната на срещата от петия кръг бе съобщена от Славия.

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