Новият британски премиер иска богатите райони на страната да приемат мигранти

По-богатите райони на Обединеното кралство да настанят повече търсещи убежище. Това предложение на новия британски премиер Анди Бърнам предизвика остра реакция от консерваторите в опозиция.

"Не можем да имаме ситуация, в която само най-бедните общности в страната приемат всички разпръснати бежанци и търсещи убежище”, посочи той пред GB News.

Той направи този коментар в отговор на въпрос за протестите, които се проведоха в село Пидингтън, графство Оксфордшър, заради плановете за настаняване на търсещи убежище в бивша военна база.

Още: Нова гореща вълна връхлита Великобритания

Думите на премиера обаче предизвикаха реакцията на министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп. "Не трябва да настаняваме нелегални имигранти никъде – богати или не", заяви той.

Повсеместен отпор

Думите на Филп бяха повторение на позицията на консерваторите, че Великобритания трябва да напусне Европейската конвенция за правата на човека, за да депортира мигрантите в страните им на произход или в безопасна трета страна.

Лейбъристката партия обеща да спре използването на хотели за убежище - скъпа форма на настаняване, която се превърна в повод за антимигрантски протести, предаде БНР.

Още: Британски министър: Зимата в Украйна вече не е сезон, а оръжие

Правителството се стреми да настанява мигранти във военни обекти в цялата страна, като през юни обяви планова за още три, включително този в Оксфордшър. Плановете предизвикаха протести там, като жителите на село Пидингтън гласуваха за провеждане на символичен референдум за напускане на Обединеното кралство.

Миналата седмица в град Тетфорд, графство Норфолк, имаше антиимигрантски демонстрации, като протестиращи се опитаха да влязат в домове, където смятаха, че живеят търсещи убежище.