Първи доказателства, че Русия не може да спира и претърсва кораби в Черно море

Снимки от система за проследяване на кораби, публикувани на 30 юли, показват три цивилни плавателни съда, които обявяват дестинация Украйна чрез системата за автоматична идентификация (AIS) и плават натам, без руският Черноморски флот да ги спира и претърсва.

ОЩЕ: Русия подготвя военна блокада на Черно море след излизането си от зърнената сделка

Един от примерите ясно показва, че през нощта срещу 30 юли три граждански кораба успешно са се противопоставили на руските заплахи за корабоплаването в Черно море.

Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan са плавали по директни маршрути, открито обявявайки дестинация Украйна по системата за автоматична идентификация. Произходът им е съответно от Израел, Гърция и Турция/Грузия.

During night 3 civilian ships seem to have successfully challenged Russian threats to Black Sea navigation.



Ams1, Sahin 2&Yilmaz Kaptan sailed direct routes, openly advertising destination Ukraine over AIS.



Their origins: Israel, Greece and Turkey/Georgia. pic.twitter.com/xI7lJoPIQS