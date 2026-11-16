Френски войници в Украйна: Макрон е разположил тайно военнослужещи без да информира парламента

Френски военнослужещи действат в Украйна поне от лятото на 2026 г. с поверителна мисия, която френското правителство официално не разгласява. Това съобщава Radio France Internationale днес, позовавайки се на запознати източници. Съобщението е цитирано от турския медиен проект Clash Report. Става дума за поверителна програма с кодовото име "Воля", в която участват "малки екипи, разположени за краткосрочни задачи".

Според информацията, "Воля" не е бойна мисия. Участниците в нея не воюват на бойното поле, а обучават украински войници и помагат за поддръжката на доставеното от Франция оборудване, включително гаубици Caesar, изтребители Mirage 2000 и прецизни ракети. Не се съобщава колко точно военнослужещи наброява мисията, но се подчертава, че става дума за конвенционални армейски части, пише Clash Report.

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Според RFI, Франция е използвала официалната тренировъчна мисия "Gerfaut" в лагера "Венджин" в Полша, за да прикрие тази си мисия. Френските военнослужещи, изпращани в Украйна, са инструктирани да казват, че заминават за Полша, съобщава медията. Мисията не е част от европейските планове за създаване на контингент, който да действа след евентуално прекратяване на огъня.

Парламентът не е бил информиран

RFI отбелязва, че правителството не е уведомило френския парламент за операция "Воля". Съгласно член 35 от френската Конституция то е длъжно да информира парламента, когато редовни френски военни части се разгръщат в чужбина, дори ако мисията не е с боен характер.

Същевременно президентът Еманюел Макрон не е коментирал информацията и не е потвърдил публично разгръщането на френски сили в Украйна. За сметка на това негови сътрудници, придружаващи го на срещата на върха на Франкофонията в Камбоджа, са заявили пред RFI: "Ние ще присъстваме на терен в Украйна. Мирът в тази страна е необходим за сигурността на европейците".

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Заглавната снимка е архивна.