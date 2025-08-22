Абсурдно: Пада треньорска глава във Висшата лига след само един изигран кръг?

Най-силното футболно първенство на планетата - английската Висша лига, може да види треньорска рокада още на старта на новия сезон. Отборът на Нотингам Форест може да уволни Нуно Еспирито Санто заради напрежение между португалския треньор и ръководството на клуба начело със собственика Евангелос Маринакис. Това съобщава испанското издание Marca и журналистът Матео Морето, който в миналото работеше за Relevo и Sky Italia.

Нуно Еспирито Санто има търкания със собственика Евангелос Маринакис

Санто изведе Нотингам до безпрецедентното седмо място през миналия сезон, осигурявайки евроучастие на отбора след близо 30 години чакане. През юни той подписа нов тригодишен договор на "Сити Граунд". Сега обаче изглежда, че в Нотингам обмислят дали да не се разделят с него, като имат търкания с треньора и заради определени трансфери през лятото.

"Много сме далеч от нужното по отношение на състава", каза Санто пред Sky Sports преди началото на сезона. "Плановете, които имахме, не се получиха. Подготовката на отбора не беше идеална. Не знаем с какъв състав ще разполагаме. Имаме играчи, които тренират тук, но знаят, че ще бъдат дадени под наем. Имаме голям проблем", добави още Санто, а изглежда, че тези негови думи са ядосали Маринакис.

